25/06/2021, 09:53

La storia, ormai poco nota, della costruzione di via della Conciliazione, tra materiali di repertorio e testimonianze degli ultimi sfollati, al centro del doc, di Raffaele Brunetti, Piergiorgio Curzi, in onda sabato 26 giugno 2021 alle 23.00 su Rai Storia, per il ciclo "Documentari d'Autore".Nel 1929, con la firma dei Patti Lateranensi, Mussolini riconcili lo Stato italiano con la Santa Sede. Nacque cos il pi piccolo stato del mondo: la Citt del Vaticano. Papa Pio XI ottenne la promessa di far aprire una via monumentale sulla Basilica di San Pietro e per questo si dovette demolire una parte del rione antistante, conosciuta come la Spina di Borgo. Mussolini inaugur la demolizione, dando la prima picconata. L'8 settembre 1937, meno di un anno dopo, tutti gli edifici erano stati rasi al suolo. La maggior parte degli abitanti fu trasferita nella borgata di Primavalle, costruita proprio per ospitare gli sfollati di San Pietro. Iniziarono cos i lavori di costruzione di una nuova grande arteria nel centro di Roma, che prese il nome di Via della Conciliazione proprio per celebrare la riconciliazione tra Stato e Chiesa.