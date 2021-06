FESTIVAL DI CANNES 2021 - MEDIA al Marchée du Film

24/06/2021, 11:42

La prossima edizione delavrà luogo, in presenza, dal 6 al 15 luglio 2021.Presso il MEDIA Stand al Village International è possibile ricevere informazioni e consulenze circa i bandi pubblicati di recente.Sono 16 film MEDIA presenti nelle varie sezioni ci saranno ""i di Nanni Moretti (In Competizione) e "" di Laura Samani (Semaine de la Critique)Di seguito l'elenco completo:In CompetizioneA FELESÉGEM TÖRTÉNETE (THE STORY OF MY WIFE)di Ildikó ENYEDIBERGMAN ISLANDdi Mia HANSEN-LOVEHYTTI NRO 6 (COMPARTMENT NO.6)di Juho KUOSMANENTITANEdi Julia DUCOURNAUTRE PIANIdi Nanni MORETTIUn Certain RegardONODA (10.000 NUITS DANS LA JUNGLE)di Arthur HARARIMONEYBOYSdi C.B YiNOCHE DE FUEGO (PRAYERS FOR THE STOLEN)di Tatiana HUEZOLAMBdi Valdimar JÓHANSSONWOMAN DO CRYMina MILEVA/Vesela KAZAKOVAUN MONDE (LA NAISSANCE DES ARBRES)di Laura WANDELCannes PremiereMOTHERING SUNDAYdi Eva HUSSONSpecial ScreeningsLES HEROIQUES (Maxime ROY)Semaine de la critiqueLIBERTADdi Clara ROQUETPICCOLO CORPO (SMALL BODY)di Laura SAMANIOLGAdi Elie GRAPPE