NOTTI BIANCHI DEL CINEMA - Le sale che aderiscono all'iniziativa

24/06/2021, 13:05

LOMBARDIA1. MILANO - Multisala Notorius Gloria - C.so Vercelli, 182. MILANO - Cineteca Milano MIC - Viale Fulvio Testi, 1213. MILANO - Cinema Beltrade - Via Nino Oxilia, 104. MILANO - The Space Odeon - Via Santa Radegonda, 85. MILANO - Cinema Anteo - Piazza Venticinque Aprile, 86. MILANO - Cineteca Milano Meet - Via Vittorio Veneto, 27. MILANO - Arena Milano Est - Via Riccardo Pitteri, 58/608. SESTO SAN GIOVANNI (MI) - Cinema Rondinella - Viale Matteotti, 4259. SETTIMO MILANESE (MI) - Auditorium Marchesini - Via Achille Grandi, 1210. PADERNO DUGNANO (MI) - Cineteca Milano Metropolis 2.0 - Via Oslavia, 8VENETO11. MESTRE (VENEZIA) - IMG Candiani - P.le Candiani, 7/a12. MARANO VICENTINO (VI) - Cinema Campana - Via Vittorio Veneto, 2PIEMONTE13. BUSCA (Cuneo) - Cinema Lux - Via Cadorna, 4614. TORINO - Massimo (Museo del Cinema) - Via G. Verdi, 1815. TORINO - Centrale - Via Carlo Alberto, 2716. TORINO - Ambrosio Cinecaf - Corso Vittorio Emanuele II, 5217. TORINO - Romano, Galleria Subalpina - Piazza Castello 918. TORINO - Massaua Cityplex - Piazza Massaua, 9LIGURIA19. SESTRI LEVANTE - Ariston - Via E. Fico 1220. ARENA SESTRI LEVANTE - Arena Conchiglia - Salita alla Pen. di Levante, 221. LA SPEZIA - Cinema Il Nuovo - Via Colombo, 9922. LA SPEZIA - Arena Cinema Il Nuovo - Piazza Europa23. LERICI (La Spezia) - Cinema Astoria - Via Nino Gerini, 4024. LERICI (La Spezia) - Arena Astoria - Via Nino Gerino, 4025. SAVONA - Nuovo Film Studio - Piazza Pippo Rebagliati, 6aEMILIA ROMAGNA26. CESENA - ALADDIN - Via Assano, 58727. BOLOGNA - Cinema Lumiere28. BOLOGNA - Arena Puccini29. BOLOGNA - Piazza Maggiore30. MEDOLLA (MO) - Piazza FelliniTOSCANA31. CERTALDO (FI) - Multisala Boccaccio - Via del Castello, 232. POGGIBONSI (SI) - Multisala Politeama - Piazza Fratelli Rosselli, 633. FIRENZE - Arena degli UffiziABRUZZO34. PESCASSEROLI - Ettore Scola - Via Roma, 2MARCHE35. FERMO - Multiplex Super 8 - C.da Campiglione36. FERMO - Sala degli Artisti - Via Mameli, 237. MACERATA - Multiplex 2000 - Via Velluti, 2338. ARENA SENIGALLIA - Arena Gabbiano + sala - Via Maierini, 239. MONTEGIORGIO (FERMO) - Cinema Manzoni - Via Cestoni, 240. PESARO - Cinema Solaris - Via Turati, 42LAZIO41. ROMA - Andromeda - Via Mattia Battistini, 11042. ROMA - S.C.E.N.A. - Via degli orti dAlibert, 1/c43. ROMA - CASA DEL CINEMA - Piazzale del Brasile44. ROMA EUR - ARENA TIMVISION FLOATING THEATRE - Viale Africa45. ROMA - CINEMA QUATTRO FONTANE - Via delle Quattro Fontane, 2346. ROMA - CINEMA EDEN - p.zza Cola di Rienzo, 74/76/7847. ROMA - CINEMA ADRIANO - Piazza Cavour, 2248. ROMA - CINEMA FARNESE - PIAZZA CAMPO DE FIORI49. CASSINO (FR) Cinema Manzoni - Piazza Diamare, 1CAMPANIA50. NAPOLI - THE SPACE ODEON - Viale Giochi del Mediterraneo51. NAPOLI - Cinema La Perla - Via Nuova Agnano, 3552. NAPOLI - Multisala Modernissimo - Via Cisterna dellOlio, 4953. BENEVENTO - Multisala Gaveli - Contrada Piano Cappelle snc54. MERCOGLIANO (AV) - Movieplex - Via Nicola Santangelo (Parco Commerciale Movieplex)PUGLIA55. POLIGNANO A MARE (BA) - Multisala Teatro Vignola - V.le Rimembranza, 1356. BARI - Cinema Esedra - Largo Mons. A. Curi, 17CALABRIA57. ZUMPANO (CS) Andromeda Cinemas - Via Beato Francesco Marino58. COSENZA Citrigno - Via Adige, 1359. POLISTENA (RC) Garibaldi - Via Immacolata, 12SICILIA60. Mazara del Vallo (TP) Rivoli - Via Nicol Tortorici, n. 6/1061. Festival di Taormina62. GELA (CL) Hollywood Via Tevere, 263. VITTORIA (Ragusa) Multisala Golden Via Adua, 204c64. RAGUSA Cinema Lumiere - Via Archimede, 21465. SIRACUSA Aurora Via Goito, 14SARDEGNA66. Cagliari, Spazio Odissea, Viale Trieste, 8467. Sassari, Cinema Moderno, Viale Umberto I, 18