MARCO TULLIO GIORDANA - "Io, la mia famiglia, il (mio) cinema"

21/06/2021, 17:05

Carlo Griseri



Tripla presentazione piemontese (a Torino Alessandria ) per, in tour con il libro "Immaginare la Realta' - Conversazioni sul Cinema", scritto con Andrea Bigalli.Nasce da una proposta avuta dalle edizioni del Gruppo Abele, di cui ho grande stima, e ho accettato: in genere preferisco non pontificare sui massimi sistemi, ho sempre paura di sembrare solenne, pomposo e insincero, ma il mio intervistatore - Andrea Bigalli - un uomo molto appassionato, abbiamo avuto una conversazione molto brillante, con temi che mai avrei toccato di mia iniziativa, specie familiari.Vero, per questo sono particolarmente felice di venire l a presentarlo. Intanto per ragioni familiari, le mie origini sono cuneesi: una terra in cui ho da sempre una sensazione di gi visto, il mio dna possedeva informazioni anche prima di esserci stato...Ho ricordi fin da bambino, venni per Italia '61, una grande manifestazione per il centenario dell'Unit d'Italia: avevo 10 anni e chiesi subito di essere portato al Museo dell'Automobile, di cui conoscevo gi tutto e mi aveva molto colpito. Ho anche visto il "circarama", in quell'occasione, uno spettacolo a 360 gradi che mi aveva affascinato. Da bambino per me Torino era solo la citt dell'auto, poi diventata la citt del cinema.Curiosamente, sono torinesi anche molte persone fondamentali per me e il mio percorso: da Flavio Bucci, il primo a darmi fiducia come regista, a Roberto Forza, il mio direttore della fotografia, fino a Roberto Faenza con cui ho lavorato a "Forza Italia" negli anni '70. E poi al Teatro Carignano ho debuttato con "Morte di Galeazzo Ciano"...Fin da piccolo era la materia che mi piaceva di pi, tanto ero asino in matematica e scienze, tanto mi piacevano quelle umanistiche, e storia in particolare. In pi credo che in Italia ci sia da esplorare ancora molto per capire davvero gli anni '70, '80 e '90, non c' un'informazione completa ma tanti buchi da riempire, e il cinema pu fare la sua parte. Sono istintivamente attratto verso questi temi.Per fortuna ho sempre potuto scegliere gli argomenti da affrontare: quando mi occupo della Storia (con la "S" maiuscola) mi interessa l'elemento umano, quando affronto episodi di cronaca pi recente, invece, mi interessa capire (attraverso i personaggi reali) quello che si vede sullo sfondo.E' un rovesciamento di prospettiva, ma diciamolo chiaro: teoria, quello che dobbiamo fare sono soprattutto bei film, che commuovano, tocchino il cuore del pubblico, facciano arrabbiare... il resto conta poco.S, fin dall'inizio ho potuto farlo. Flavio Bucci, accettando la parte in "Maledetti vi amer", mi ha permesso di iniziare in questo mestiere, era un attore di prestigio senza cui non avrei potuto farcela, il primo che ho diretto anche se ero molto inesperto.Amo gli attori "consapevoli", e spesso sono quelli che vengono dal teatro: come Alessio Boni, ad esempio: mi piacciono quelli con un retroterra che mi permetta di averli accanto come alleati sul set, e non come pedine da usare.Non posso dire molto, purtroppo, ho finito di girarlo e prepararlo e ora non pi "mio". Probabilmente lo si potr vedere a novembre-dicembre: posso dire, collegandomi a quanto appena detto sugli attori, che la protagonista Isabella Ragonese, anche lei con importanti esperienze di teatro, ed stata straordinaria. Mi ha molto colpito la sua dedizione e il suo coraggio nell'interpretare un personaggio controverso, con tutte le sue sfumature: bravissima.