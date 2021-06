LOVE FILM FESTIVAL 7 - Tanti ospiti dall'1 al 4 luglio

Madalina Ghenea



15/06/2021, 16:54

Il direttore delannuncia gli ospiti della edizione 2021.” dichiara Corvi.In tal senso anche la consigliera delegata al cinema del Comune di Perugiasi allinea affermando che: “”.La manifestazione è patrocinata dalla regione Umbria, dal comune di Perugia e ha il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia sostenitrice dell’evento e mantiene la partnership con la Global Thinking Foundation che organizzerà la mostra Libere di vivere sull’inclusione sociale.Il festival ha avuto nelle edizioni precedenti illustri personaggi di cinema che hanno con entusiasmo partecipato alle giornate che a Perugia sono sempre ricche di eventi.Una città fatta per ospitare la cultura in tutte le sue forme.Hanno ricevuto dal festival il prestigioso Grifone simbolo della città: Pupi Avati, Paolo Genovese, Elio Germano, Giancarlo Giannini, Giovanna Mezzogiorno, Franco Nero, Alice Rohrwacher, Carlo Verdone, Paul Verhoeven, Francesca Valtorta.Sono recentemente stati ospitati dalla città set importanti come “In Nome della Rosa “di Giacomo Battiato e il film "Benedetta" di Paul Verhoeven in concorso a Cannes nel 2021.Dopo l’edizione on line del 2020 torna in presenza il festival, con la settima edizione dedicata ai giovani e alle donne. I giovani di ieri e di oggi raccontati con il cinema e con gli eventi che il Love Film festival offrirà quest’anno.Si celebrerà con Enrico Vanzina lacon tutto il cast che sarà disponibile nei tre giorni di Luglio sarà festeggiato con proiezioni e incontri per ricordare Carlo Vanzina e i suoi “ragazzi”. Il 3 luglio in particolare ci saràprotagonista di tante commedie e in particolare del film “”. Il lavoro dei “fratelli del cinema “sarà offerto al pubblico di Perugia con proiezioni e incontri anche in memoria di Carlo Vanzina .Il film di chiusura sarà “’”, che uscirà nelle sale in contemporanea con il Love Film festival regia di Francesco Fei che sarà presente alla proiezione. Il film chiude l'edizione 2021 parlando delle problematiche dei ragazzi di oggi, così diversi dagli spensierati adolescenti di Sapore di Mare.Madrina della settima edizione saràormai italiana di fatto, che porterà la sua bellezza a Perugia e in suo onore verrà proiettato il film da lei interpretato e diretto dal premio oscar Barry Morrow “All You Ever Wished For”. Saranno ospiti del festival: il regista Paul Haggis, Marco Bocci, Paolo Genovese, la produttrice Hala Matar e altri illustri ospiti del cinema e della televisione.Il festival è organizzato dall‘associazione Perugia Love film che ha un direttivo al femminile sotto i 35 anni. Il direttore Daniele Corvi, affiancato dalla direttrice commerciale Laura Cartocci, è membro della neo costituita Fondazione Umbria Film Commission, presieduta dal Presidente Paolo Genovese.Al femminile anche la mostra organizzata dalla Fondazione Global Thinking di Milano dal titolo “Libere di vivere” opere su eroine femminili realizzate da tredici artiste e a tal proposito la presidentesottolinea: “”.Sarà consegnato adun premio per il restauro di “Pane e Cioccolata “di Franco Brusati, con un omaggio per i 100 anni di Nino Manfredi.