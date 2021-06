TAORMINA FILM FEST 67 - Tutti i film

15/06/2021, 13:38

Regia: Roberto De Feo e Paolo StrippoliCast: Matilda Lutz, Francesco Russo, Peppino Mazzotta, Yulia Sobol, Will Merrick, Alida Baldari Calabria, Cristina DonadioPaese: ItaliaProduzione: Colorado FilmDistribuzione: NetflixRegia: Niccolò CastelliCast: Matilda De Angelis, Helmi Dridi, Irene Casagrande, Anna Manuelli, Nicola Perot, Kevin Blaser, Anna Ferruzzo, Angelo Bison, Andrea Zogg, Dorothée Muggler, Cristina Zamboni e con la partecipazione di Neri MarcorèPaese: Svizzera/Belgio/ItaliaProduzione: Imagofilm Lugano, Climax Films, Tempesta, RSI Radiotelevisione svizzera/SRG SSRDistribuzione: Vision DistributionRegia: Rezvan PakpourCast: Taymaz Golshan, Mahsa Khodadadi, Emad DarvishiPaese: IranProduzione: Liwi ProductionRegia: Talya LavieCast: Avigail Harari, Ran DankerPaese: Israele/ItaliaProduzione: Spiro Films, Rosamont, con il contributo del Ministero della Cultura, con il sostegno di Israel Film Fund, The Jerusalem Film & Television Fund, WestEnd Films, Keshet, YesRegia: Daniel BrühlCast: Daniel Brühl, Peter KurthPaese: GermaniaProduzione: Amusement Park Films, Erfttal Film, Warner Bros Entertainment GermanyRegia di: Yumo LuoCast: Feihang Lan, Xue QingSceneggiatura: Yumo Luoproduttore: Yumo Luo, Peter Tsoproduzione: Beijing Film AcademyPaese: CinaRegia: Davide FerrarioCast: Neri Marcorè, Marco Paolini, Giovanni Storti, Giorgio Tirabassi, Paolo Giangrasso, Saba Anglana, Giorgia Wurth, Linda Messerklinger, Zoe Tavarelli, Francesca Olia, Luca De Stasio, e con Isabel Russinova, e con Mariella Valentini.Musiche: Mauro PaganiPaese: ItaliaProduzione: Lionello Cerri e Cristiana Mainardi per Lumière & Co con Rai CinemaDistribuzione: Adler EntertainmentRegia: Claudio CupelliniCast: Leon de La Vallée, Paolo Pierobon, Maria Roveran, Fabrizio Ferracane, Maurizio Donadoni, Franco Ravera, Valeria Golino, Valerio Mastandrea.Paese: ItaliaProduzione: Indigo Film con Rai Cinema in coproduzione con WY ProductionsDistribuzione: 01 DistributionRegia: Michela CesconCast: Valeria Golino, Jean-Hugues Anglade, Ivano De Matteo, Matteo OlivettiPaese: Italia/FranciaProduzione: Tempesta e Palomar con Rai Cinema, in coproduzione con Tu Vas Voir,in collaborazione con Zachar ProduzioniDistribuzione: I WonderRegia: Pierre PinaudCast: Catherine Frot, Melan Omerta, Fatsah Bouyahmed, Olivia Côte, Marie Petiot, Vincent Dedienne, Clémence BrandPaese: FranciaProduzione: Estrella Productions, France 3 Cinéma, Auvergne Rhône-Alpes Cinéma, France TélévisionsDistribuzione: I WonderRegia: Will GluckCast: James Corden (voce), Elizabeth Debicki (voce), Lennie James (voce), Margot Robbie (voce), Domhnall Gleeson, Rose ByrnePaese: UsaProduzione: Columbia PicturesDistribuzione: Warner Bros.Regia: QuestloveCast: Lin-Manuel Miranda, Chris Rock, Stevie Wonder, B.B. King, Nina Simone, Jesse JacksonPaese: UsaProduzione: Concordia Studio, Larry Billy Productions, Mass Distraction Media, RadicalMedia, Vulcan ProductionssDistribuzione: Searchlight Pictures, HuluRegia: Florestano VanciniCast: Ivo Garrani, Mariano RigilloPaese: Italia/JugoslaviaProduzione: Alfa cinematografica, RAI, Histria FilmDistribuzione: Mondadori VideoRegia: Giuseppe TornatoreGenere: documentarioPaese: ItaliaProduzione: Istituto LuceDistribuzione: Video Club Luce