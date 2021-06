LE GIORNATE DELLA LUCE 7- I vincitori

12/06/2021, 20:30

Annunciati i vincitori della 7a edizione delledi Spilimbergo, che chiude il 13 giugno 2021 in Friuli-Venezia Giulia. Il festival ideato da Gloria De Antoni che vede la direzione artistica di Gloria De Antoni e Donato Guerra, è da anni un appuntamento unico nel panorama italiano che celebra, da anni, gli Autori della Fotografia, quali veri protagonisti del festival.Capitanata dal direttore della fotografia Luciano Tovoli, la giuria 2021 è composta da Nicolaj Brüel, miglior autore della fotografia 2020 a Spilimbergo per il film Pinocchio, dai critici cinematografici Oreste De Fornari e Sergio M. Grmek Germani, dalla regista e sceneggiatrice Wilma Labate e dal fotografo Riccardo Ghilardi.La Giuria dei Giovani è formata da studenti delle scuole di cinema e presieduta da Luca Verdone.Ilassegnato dalla giuria professionale va aper "" di Giorgio Diritti con la seguente motivazione: “”." vince anche ilIlva aper "" di Salvatore Mereu “”.Ilandato ae il nuovoin collaborazione con Festival Ca’ Foscari Short Film Festival a "" di Anna Roller.Tutti i premi sono realizzati da Friul Mosaic.si sono svolte in presenza con collegamento in streaming sulla pagina facebook del festival e sono state un’occasione importante di confronto sul ruolo della fotografia nel cinema per condividere esperienze, progetti e visioni nel pieno rispetto delle normative anti-Covid.Il Festivalè organizzato dall’Associazione Culturale Il Circolo di Spilimbergo con il sostegno di MiC, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Città di Spilimbergo, Fondazione Friuli, Friulovest Banca.