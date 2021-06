VULCANOIDI - Aperti i casting del docufilm

09/06/2021, 11:21

Casting per il docufilm Vulcanoidi - La Voce Umana per la regia di Giuseppe Moschella.Gioved 24 giugno 2021 dalle 16,30 alle 19,00, presso Mari del Sud Resort di Vulcano (anfiteatro).Si cerca un attrice per un ruolo nel docufilm, et scenica 30/40 anni.(Importante essere residenti nelle Isole Eolie o avere un appoggio logistico in loco)Prodotto da Moger e da Cammelli Cinema con il sostegno di Film Commission Regione Sicilia un progetto di Moschella&Mule.Le riprese avranno luogo, fra Vulcano e Palermo, dal 20 Settembre 2021.Per info: [email protected] A met tra finzione e realt, "" di Giuseppe Moschella, unappassionante documentario che utilizza il pretesto della finzione per esserepi fruibile, senza mai perdere di vista laspetto antropologico, storico, culturale e paesaggistico.Vulcano diventa una perfetta location di un doppio set, quello reale di "" e quello della finzione raccontata di Anna e Alberto (attrice e regista) come un tempo fecero Anna Magnani e Roberto Rossellini.