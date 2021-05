GAME OVER - Sul set a marzo 2022

Il gruppo creativo di "Game Over - Ritorno alla realt"



13/05/2021, 16:37

La Redazione



Arriver sul set a Marzo del 2022 Game over Ritorno alla realt. Il film che vanta la supervisione alla sceneggiatura del maestro della commediascritto dalla talentuosissima(corteggiata da numerose produzioni, tra i suoi numerosi ultimi crediti la scrittura della serie di successo Netflix Sotto il sole di Riccione e molti altri progetti in corso) in collaborazione con due giovani e validissime sceneggiatrici provenienti dal Centro Sperimentale di Cinematografia,Game over Ritorno alla realt da un'idea die da un soggetto di Sergio Fabi ed Elisabetta Pellini sar girato in Trentino.della Queen Moviemedia ha realizzato la prima puntata di Non mai un errore (Tit. prov.) ed in sviluppo con altri due film in pre-produzione.