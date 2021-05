LA TERRA DELLE DONNE - Casting a Alghero per il film di Marisa Vallone

11/05/2021, 15:39

La casa di produzione FIDELA FILM, in collaborazione con RAI CINEMA e con il supporto della Fondazione SARDEGNA FILM COMMISSION della Regione Autonoma della Sardegna, seleziona ATTORI, COMPARSE e FIGURAZIONI SPECIALI per un film da girare interamente in Sardegna, tra Mandas, Seulo, Sadali, Nuragus, Isili, Torralba, Alghero, Sassari e La Maddalena, tra Settembre e Ottobre 2021.Per tutti i candidati:richiesto essere residenti in Sardegna e possibilmente vicino al luogo delle riprese.Non avere elementi di modernit, come tatuaggi troppo evidenti, piercing, unghie ricostruite, barbe troppo lunghe, mches o tagli troppo moderni, nonch segni di chirurgia estetica o sopracciglia troppo modellate, in quanto in film ambientato in una Sardegna tra gli anni trenta e gli anni sessanta.Si ricercano le seguenti figure, possibilmente con esperienza nel settore:Uomini con caratteri tipicamente sardi, di et compresa tra i 18 e i 65 anni;Uomini con buon accento inglese, biondi, di et compresa tra i 35 e i 60 anni;Donne con caratteri tipicamente sardi di et compresa tra i 18 e gli 80 anni;Donne bionde con occhi chiari di et compresa tra i 18 e i 35 anni;Bambine con tratti spiccatamente sardi di et compresa tra i 3 e i 14 anni;Si ricercano le seguenti ATTRICI MINORI, con buona esperienza nel settore:bambina bionda, con occhi verdi, tra i 5 e gli 8 anni.bambina mora, con occhi castani, tra i 5 e i 10 anni.bambina castana, con occhi castano chiaro, tra i 5 e i 10 anni.I candidati dovranno presentarsi con una copia del documento di identit. I minori dovranno essere accompagnati da un genitore/tutore legale munito di documento di identit.E apprezzata per tutte le figure la conoscenza della lingua sarda.E preferibile presentarsi ai casting con un abbigliamento che richiami lepoca descritta ed un look al naturale (compresi capelli e no make up).I casting avverranno ad ALGHEROdal 31 maggio al 3 giugno 2021dalle ore 9.30 alle 18.00,presso Villa Mosca, Via Antonio Gramsci 17, AlgheroPer candidarsi necessario scrivere entro il 23 maggio 2021 une-mail con:il nominativoletla residenzail numero di cellularelingua sarda SI/NOAllegare 2 foto in primo piano e 1 figura intera.Inviare allindirizzo: [email protected] N.B.: Per la partecipazione al casting si raccomanda luso della mascherina e il mantenimento delle distanze sociali, secondo quanto previsto dalle norme anti Covid-19.La partecipazione al casting non comporta alcuna quota di iscrizione.