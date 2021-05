09/05/2021, 07:56

Palermo. Sullo sfondo dei tragici episodi legati alla mafia accaduti in Sicilia tra gli anni Settanta e Novanta si svolge la tenera e divertente educazione sentimentale e civile di Arturo - un ragazzo nato lo stesso giorno in cui Vito Ciancimino, mafioso di rango, stato eletto sindaco - e di Flora, la compagna di banco di cui si invaghito alle elementari che vede come una principessa. Mentre cerca di conquistare la sua bella, Arturo diventa man mano consapevole delle infiltrazioni e delle azioni criminose della mafia nella sua citt. Nessuno, per, sembra ascoltarlo.E il film di Pif, con Cristiana Capotondi, Pif, Ginevra Antona, Alex Bisconti, Claudio Gio, Antonino Bruschetta, in onda luned 10 maggio 2021 alle 22.15 su Rai5 per il ciclo "".Il film ha vinto il David di Donatello 2014 per il Miglior Regista Esordiente e il David Giovani.