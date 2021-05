TULIPANI DI SETA NERA XIV - Presentazione dei finalisti

01/05/2021, 09:04

Caterina Sabato



Sono stati annunciati oggi dain conferenza stampa i 16 documentari che nell’ambito della XIV edizione del Festival Internazionale Film Corto Tulipani di Seta Nera concorreranno al Premio Sorriso Anac scelto dal pubblico. I documentari saranno visibili sul sito https://anackino.it/tsn-2021-sorriso-anac/ dal 30 aprile fino al 31 maggio. La premiazione avverrŕ durante l’edizione 2021 del festival che si svolgerŕ dal 3 al 6 giugno a Roma al Cinema Giulio Cesare. Le altre due sezioni sono dedicate a Cortometraggi e a #SocialClip rispettivamente seguite da Paola Tassone e Grazia Di Michele.Documentari che provengono da tutto il mondo, Francia, Spagna, Svizzera, Argentina, Sri Lanka, Libano, Marocco, Kenya e Usa, e che toccano tantissime tematiche: disuguaglianze sociali, l’ambiente, la memoria, il razzismo, l’immigrazione, gli stereotipi di genere, la povertŕ, la solidarietŕ e la disabilitŕ.“Chi fa i documentari č abituato a incontrare e a conoscere davvero le persone, a vivere concretamente la loro realtŕ”, ha dichiarato Mimmo Calopresti che cura la sezione, “il documentario rappresenta una sorta di crescita per chi lo fa. L’idea di documentare, di far esistere la vita della gente, i loro problemi, di mettere al centro dell’attenzione i loro diritti č molto importante. Il “Festival Tulipani di Seta Nera” č in prima linea da anni nella promozione del cinema che affronta proprio i temi della fragilitŕ e si impegna ad abbattere le barriere della diseguaglianza."“Il Festival Tulipani di Seta Nera nasce per sensibilizzare lo spettatore sui temi sociali e da quest'anno mette al centro anche la transizione ecologica”, ha spiegato Paola Tassone, direttrice artistica del festival, “con la sezione Documentari desideriamo avvicinare i giovani a questi temi e attraverso il cinema del reale darne vetrina per supportarne la filiera e i giovani talenti. Mettere in piedi un festival in tutti i suoi aspetti, č un'operazione oggigiorno piů che mai complicata, ma la ripartenza del paese deve e sottolineo deve iniziare dalla cultura e, in particolare, dal cinema”.“Moltissime di queste storie le rivedremo sulle piattaforme, č auspicabile questo”, ha spiegato Duilio Giammaria, Direttore di RAI Documentari, “i documentari devono finire sugli schermi qualunque essi siano, questo č il mantra che dobbiamo rispettare, non bisogna solo produrre ma bisogna distribuire e far vedere. Rai Documentari č operativa da settembre 2020, siamo una “dichiarazione di intenti”, il servizio pubblico vuole tornare a essere protagonista di una filiera che mai come in questo momento ha le caratteristiche per diventare importante. Il cinema e il documentarismo italiano ha grandissime possibilitŕ, dobbiamo fare sistema e guardare anche all’estero. La nostra prossima tappa sarŕ quella di distribuire il prodotto nelle varie fasce orarie del palinsesto generalista e ovviamente di collocarlo su RaiPlay”.Una delle novitŕ di quest’anno č la collaborazione con la piattaforma Anackino che consentirŕ a queste opere di essere viste e votate da un ampio pubblico.“Ecologia e sociale sono due delle missioni del festival ma ce n’č una terza che č quella della digitalizzazione”, ha dichiarato Francesco Ranieri Martinotti, presidente ANAC, “in un certo senso siamo stati all’avanguardia perché giŕ dalla fine dello scorso anno ci siamo muniti di Anackino prendendo spunto dai francesi che hanno creato una piattaforma che non si basa sugli algoritmi ma hanno chiesto ai 100 piů importanti registi del mondo di segnalare i loro 10 film preferiti, ne hanno acquistato i diritti rendendo le opere disponibili su questo portale. Noi nel nostro piccolo, siamo in una fase sperimentale, stiamo lanciando una piattaforma degli autori italiani, la utilizzeremo non solo per contenuti artistici ma anche per fare dei dibattiti. Č uno strumento per dare voce a tutto il settore ma soprattutto agli autori indipendenti”.Di seguito i titoli che concorrono per il Premio Sorriso Anac e che possono essere votati dal pubblico sul https://anackino.it/tsn-2021-sorriso-anac/ dal 30 aprile al 31 maggio:“Briganti” di Bruno e Fabrizio Urso.“Chjanu Chjanu” di Aldo Albanese e Martina Raschillŕ.“Deshdentau” - L'ultimo Tabarkino di Andrea Belcastro.“Fighting Souls” di Stratos Cotugno.“Harrag” di Smail Beldjelalia.“Hasta Ahora Y Siempre” di Carmen Baffi.“Il Direttore” di Maurizio Orlandi.“Libertŕ” di Savino Carbone.“Nińos Maya” di Veronica Succi.“Re - Vita Tra Le Note” di Lucio Zannella e Michele Morsello Angileri.“Serendip” di Marco Napoli.“Sisterhood” di Domiziana De Fulvio.“Solidarity Crime. The Borders Of Democracy” di Nicolas Braguinsky Cascini e Juan P. Aris Escarcena.“Thunder's Five Milano” di Jacopo Benini.“Under The Water” di Davide Lupinetti.“Vuoto A Perdere” di Alfio D'Agata.