OSTAGGI - Su Sky Cinema Prima Fila Premiere dal 15 maggio

Arriva su SKY CINEMA PRIMA FILA PREMIERE dal 15 maggio il film "" di Eleonora Ivone, tratto dallomonima pice teatrale di successo di Angelo Longoni e scritto dalla regista insieme allo stesso Longoni. Protagonisti sono Gianmarco Tognazzi, Vanessa Incontrada, Elena Cotta, Francesco Pannofino, Jonis Bascir, Eleonora Ivone e con Alessandro Haber." una black comedy movimentata e imprevedibile, caratterizzata da una comica adesione alla realt sociale dei tempi che viviamo.Un uomo, inseguito dalla polizia dopo una rapina, entra in una panetteria e prende in ostaggio gli avventori. Marco (Gianmarco Tognazzi), rapinatore improvvisato, un piccolo imprenditore che allennesima cartella esattoriale d di matto. Ambra (Vanessa Incontrada) unex infermiera, ora prostituta in proprio. Regina (Elena Cotta) una pensionata cardiopatica dai guizzi rivoluzionari. Remo (Francesco Pannofino), un panettiere pavido e aggressivo. Nabil (Jonis Bascir) un venditore siriano saggio. Il commissario (Alessandro Haber) e la negoziatrice Anna (Eleonora Ivone) devono risolvere la situazione. Questo mix umano si ritrova intrappolato in una situazione tragicomica, dove il gioco si fa sempre pi imprevedibile." prodotto da Fenix Entertainment Spa con Wake Up Produzioni, societ di Eleonora Ivone e Angelo Longoni, con il contributo della Film Commission Calabria. Il direttore della fotografia Patrizio Patrizi, la scenografia di Fabio Vitale, i costumi sono di Grazia Matera, il montaggio di Mauro Bonanni, le musiche originali del vincitore di un Golden Globe e candidato allOscar Niccol Agliardi.