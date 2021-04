BOGRE - Anteprima nazionale a Torino l'8 maggio

27/04/2021, 11:40

Alla riapertura delle sale, AIACE Torino e Piemonte Movie riprendono tempestivamente il contatto diretto con il pubblico presentando, in anteprima nazionale, sabato 8 maggio, al Cinema Massimo di Torino (Sala Cabiria, ore 15),, il nuovo lavoro del documentarista e sceneggiatore Fredo Valla. Organizzata in collaborazione con Film Commission Torino Piemonte che ha sostenuto la realizzazione del lungometraggio attraverso il Piemonte Doc Film Fund e con il Museo Nazionale del Cinema, la proiezione sar anche occasione di rendere omaggio alla lunga carriera del regista, presente in sala, tra gli esponenti del pi coerente e rigoroso cinema dautore di produzione italiana e attualmente candidato ai David di Donatello come co-sceneggiatore del film di Giorgio Diritti Volevo nascondermi.Bogre. La grande eresia europea racconta un lungo viaggio sulle tracce di Catari e Bogomli, eretici del medioevo diffusi dai Balcani allOccidente europeo. In lingua doc bogre (si legge bugre) significa bulgaro, ma da secoli la parola ha assunto il significato di inetto, babbeo, di colui che maschera la verit. Dal XII secolo bogre divenne un insulto diretto ai Catari d'Occitania, assimilati al movimento dei Bogomli bulgari, da cui il catarismo occidentale derivava: questo rapporto la testimonianza di un medioevo tuttaltro che buio e immobile, nel quale le idee viaggiavano da un capo all'altro dell'Europa. Girato attraverso Bulgaria, Italia, Occitania, Bosnia e in cinque lingue (bulgaro, francese, occitano, italiano e bosniaco), il film ricostruisce le relazioni tra i due movimenti. Storia di idee, di religioni, di incontri, di persone, di poteri, Bogre parte da una persecuzione dimenticata per fare luce sulle intolleranze del passato e del presente. Le vicende di questi eretici spiega il regista trovano un parallelo in storie a noi pi vicine, come la Shoah, il genocidio armeno, lintolleranza verso chi e diverso da noi e viene a invadere lOccidente civilizzato: i bogre di oggi. una storia estirpata dai libri di storia, ma che, purtroppo, ritorna puntuale nel corso dei secoli.La proiezione sar introdotta da un incontro con Fredo Valla e Paolo Manera, direttore di Film Commission Torino Piemonte.: biglietto a prezzo unico di 5 acquistabile direttamente alle casse del Cinema Massimo o online sul sito www.museocinema.it (prevendite a partire dal 29 aprile).Ingresso gratuito per i soci AIACE, dietro presentazione alle casse della tessera. La tessera acquistabile online in formato elettronico sul sito www.aiacetorino.it al prezzo di 5. La capienza della sala sar limitata a 255 spettatori secondo le vigenti disposizioni in materia sanitaria.