QUEL POSTO NEL TEMPO - Ciak a Napoli per Giuseppe Alessio Nuzzo

Leo Gullotta e Giovanna Rei sul set di "Quel Posto nel Tempo"



13/04/2021, 14:41

Sono iniziate a Napoli le riprese di “”, film diretto da Giuseppe Alessio Nuzzo che ne firma la sceneggiatura con Eitan Pitigliani. Prodotto da Eduardo e Giuseppe Angeloni per AN.TRA.CINE, in associazione con Ferone Pietro Srl, il lungometraggio vede protagonista Leo Gullotta, affiancato da Giovanna Rei e Beatrice Arnera.Ispirato al pluripremiato cortometraggio “” - vincitore di oltre 120 riconoscimenti in tutto il mondo tra cui i Nastri d'Argento, Giffoni Film Festival, Premio Ettore Scola alla Casa del Cinema di Roma - l’opera narra la storia di Mario (Leo Gullotta), un direttore d’orchestra ormai in pensione, che ha deciso di vivere la sua vecchiaia in un resort di lusso in Inghilterra. Da qualche tempo ha iniziato a soffrire di Alzheimer e viene spesso assalito da ricordi improvvisi che poi però dimentica di colpo, e che lo lasciano solo con il terrore che la malattia possa cancellare tutto il suo passato, fatto di successi e di fama, ma soprattutto dell’amore di sua moglie Amelia (Giovanna Rei), morta molti anni fa, e di sua figlia Michela (Beatrice Arnera), con cui non ha però mai avuto un vero rapporto, e che spera un giorno di ritrovare." - raccontaUn lavoro per Nuzzo che arriva dopo il lungometraggio d’esordio “” con Francesco Montanari, e cortometraggi come “” presentato al concorso Giovani Autori Italiani durante la 72a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, “” con Michele Placido girato in VR 360, l’opera in verticale “” con Mariano Rigillo. "".torna così a recitare per il giovane regista campano. "".La speranza è quella di tornare presto ad una vita normale. "".L’attore torna ancora una volta a Napoli. ""." - diceGrazie al supporto della Regione Campania e della Film Commission Regione Campania le riprese proseguiranno per 5 settimane tra Napoli e Caserta, toccando come location Piazza Plebiscito e la Reggia di Caserta.