LA DANZA NERA - In streaming il "director's cut"

, lungometraggio del regista Mauro John Capece, prodotto da Claudio Bucci approda ufficialmente, nella versione directors cut, sulle principali piattaforme streaming il 14 aprile.L'opera sar visibile on-demand su Sky Primafila, Amazon Prime Video, Chili, The Film Club, Rakuten, Google Play e Apple Tv.Un mese ricco di soddisfazioni per il regista che debutter in anteprima assoluta il 21 aprile, anche, con il film Reverse, un film denso di colpi di scena e suspence.La Danza Nera, fin da subito ha conquistato un grande successo di pubblico e critica: 38 i premi finora ottenuti presso 34 festival dove il film stato presentato in concorso. Dal 14 aprile, anche, per gli spettatori sar possibile godere di una storia adrenalinica e coinvolgente.Ambientato tra lAbruzzo (regione di provenienza di Capece), il Lazio, le Marche e la Puglia, lopera racconta una storia fortemente avvincente, ricca di colpi di scena e salti temporali, con protagonisti un politico e una ballerina. Nel film ci sono anche delle sequenze girate durante la Focara di Novoli, il secondo evento salentino pi importante dopo la notte della Taranta.La Danza Nera l'ultimo tassello della "trilogia della riflessione", un ciclo di film che comprendeva anche La Scultura e SFashion. Qui faccio un viaggio, senza troppi fronzoli, nella mente di una donna della mia generazione e dentro la sua rabbia che , anche, il grido di vendetta delle generazioni nate dopo i settanta, che hanno visto i loro diritti svanire lentamente a causa della corruzione imperante della classe politica. Ma fino a che punto lecito ribellarsi in modo violento contro i soprusi?. Mauro John Capece.