UNO STRANO WEEKEND AL MARE - Iniziate le riprese

10/04/2021, 18:37

Da marted 23 Marzo 2021, in Toscana, a Firenze sono iniziate le riprese del filmdei registi Marco Frosini.e Alessandro Ingr, dalla sceneggiatura scritta a 6 mani dagli stessi e Di Stefano.Il film avr come protagonisti lattore e regista Alessandro Ingr, il comico fiorentino Alessandro Paci, lattore Massimo Di Stefano , il comico fucecchiese Graziano Salvadori e le attrici Benedetta Rossi, Raissa Moretti, Sefora De Giorgi e Rebecca Goetke. Inoltre nel cast ci saranno anche Giorgio Manetti e Sossio Aruta (famosi alle cronache per le partecipazioni a programmi televisivi come Uomini e Donne, Tempation Island e GF Vip).Le riprese del film, la cui produzione tecnica affidata alla Ecoframes Film&TV di Firenze, si svolgeranno nel territorio toscano soprattutto a Firenze e nelle zone dellarea Metropolitana fiorentina come Bagno a Ripoli e Scandicci, inoltre anche Figline Valdarno fino al 27 Aprile. Poi le riprese si sposteranno dal 4 al 8 Maggio nella location marittima di Vada (LI).Il film si propone come una commedia con risvolti thriller, con componenti di amore e suspense travolgenti. La distribuzione avverr nelle sale cinematografiche e nelle piattaforme on demand per le festivit Natalizie 2021.