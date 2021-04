PASSIO CHRISTI - Prorogata fino al 12 aprile la visione su Youtube dello spettacolo tra cinema e teatro sulla Passione

06/04/2021, 13:54

L’interesse per "" non si ferma, e lo spettacolo teatrale con contaminazioni cinematografiche nato da un’idea di Michele Placido rimarrà ancora visibile, da oggi fino a lunedì 12 aprile 2021 compreso. Una scelta dettata dal forte interesse che la nuova produzione della Fondazione Teatro Comunale di Ferrara sta riscuotendo, a Ferrara e non solo.Lo spettacolo "", ispirato ai versi de “” di Mario Luzi, è rimasto visibile sul canale Youtube del Teatro Comunale di Ferrara per tre giorni, realizzando più di 7.500 visualizzazioni." - commenta, assessore alla Cultura del Comune di Ferrara. ""”." - racconta Michele Placido, presidente della Fondazione Teatro Comunale di Ferrara e ideatore dello spettacolo - "". Le richieste di poter avere a disposizione ancora per qualche giorno "", infatti, sono arrivate sia dal pubblico ferrarese, specifica Placido, ma anche da personalità che lavorano nell’ambito cinematografico e in quello teatrale, segnale di curiosità e attenzione verso questo progetto." racconta, tra cinema e teatro, la Passione di Cristo prendendo ispirazione dai versi del poeta Mario Luzi, ma parla anche dei tempi che il mondo del teatro e della cultura stanno vivendo. Al testo del grande poeta toscano si legano “” di Dario Fo e Franca Rame, alcuni Salmi della Bibbia e lo Stabat Mater, nella traduzione in dialetto trentino di Daniela Scarlatti. Oltre a Michele Placido e Moni Ovadia, gli interpreti sono Sara Alzetta, Daniela Scarlatti e Vito Lopriore nel ruolo di Cristo. La creazione video è di Michele Placido e Toni Trupia.