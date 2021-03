LA VERITA' NEGLI OCCHI - Disponibile in streaming

29/03/2021, 13:17

È ora disponibile su Amazon Prime Video, il film di Giuseppe Ferlito prodotto dall’Associazione Culturale Immagina e distribuito dalla Direct to Digital.Roberto Farnesi è protagonista di un dramma familiare a tinte noir che racconta l’arrivo di uno sconosciuto in una normale famiglia. I modi eleganti di Attilio nascondono in realtà un aspetto minaccioso e inquietante che finirà con l’incrinare irrimediabilmente l’equilibrio della famiglia. Nel cast del film anche Elisa Vianello, Kevin Notsa Miakouang, Fiorella Betti, Valentina Manieri e Neri Borchi.La verità negli occhi è un dramma giocato su personaggi fondamentalmente negativi, e l’aspetto “noir” del film emerge proprio dalla loro metamorfosi caratteriale. Il mistero cresce in una escalation di tensione mentre i protagonisti si ritrovano a compiere scelte estreme: ma cosa succede quando una circostanza inaspettata tira fuori il peggio di noi? L’impulsività e l’egoismo prenderanno così il sopravvento sfociando in un pericoloso incastro di azioni e reazioni, sviscerato dal regista Giuseppe Ferlito attraverso le angoscianti atmosfere del genere noir.Il film è prodotto dalla Scuola di Cinema Immagina anche grazie al grande contributo di Roberto Farnesi che, oltre ad interpretare il ruolo del protagonista Attilio, ha messo a disposizioni locations e risorse professionali. La verità negli occhi è stato girato in meno di tre settimane tra Firenze, Pisa e Scandicci, con una troupe di giovani tecnici della scuola. Trattandosi di una realtà produttiva indipendente a tutti gli effetti, ha dovuto affrontare diverse difficoltà soprattutto nelle scene action e nel dispiegamento di mezzi di scena. Nonostante questo, nel film troviamo ambulanze, veicoli incidentati, volanti dei carabinieri e perfino riprese aeree, realizzate tramite un plastico in scala di una porzione di città.Il film è distribuito dalla società internazionale Direct to Digital, nata nel 2020 durante il lockdown, con l’obiettivo di valorizzare il ciclo vitale di prodotti audiovisivi sfuggiti al mercato e con un’attenzione particolare al cinema sociale ed indipendente. Con La verità negli occhi la società torna a distribuire il lavoro del regista Giuseppe Ferlito e della Scuola di Cinema Immagina, dopo aver portato su Amazon Prime Video anche il cortometraggio Doppio Petto, racconto di una Sicilia anni ’60 tramite lo sguardo del piccolo Pasqualino.