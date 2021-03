SULLA STESSA ONDA - Da oggi disponibile in streaming

25/03/2021, 10:39

Da oggi 25 marzo disponibile in streaming per gli abbonati a Netflix "" di Massimiliano Camaiti.La fine dellestate, unisola in Sicilia, un corso di vela.Sara e Lorenzo sincontrano e sinnamorano immediatamente. Lui il giovane istruttore, lei lalunna pi testarda. Per entrambi il primo amore, quello in cui le emozioni viaggiano sempre pi veloci.La magia sembra per finire una volta tornati a casa, a Palermo. Sara diventa inaspettatamente sfuggente e ogni tentativo di Lorenzo di ricontattarla cade nel vuoto.Ma non l'abituale fine di un amore estivo, Sara nasconde un segreto.Un piccolo problema fisico al campus, un forte crampo a Palermo e la notizia dell'aggravamento della sua distrofia muscolare piomba nella vita della ragazza.Il corso di vela stato il suo ultimo momento di totale spensieratezza se tutto presto dovr finire, che senso ha continuare a vivere il suo amore per Lorenzo?In un viaggio pieno di rischi, incoscienza e coraggio, Sara e Lorenzo saranno costretti a crescere in fretta per rendere eterno ogni momento della loro storia.