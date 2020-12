GASCOIGNE - Dal 23 dicembre su Prime Video distribuito da 102 Distribution e Samarcanda Film

22/12/2020, 16:15

Esce il 23 dicembre su Prime Video, distribuito da 102 Distribution e Samarcanda Film, in collaborazione con la S.S. Lazio, 'Gascoigne' documentario sul campione di calcio inglese, scritto e diretto da Jane Preston. Il film, prodotto da Salon Pictures, racconta la vita e la carriera di Paul Gascoigne, ex centrocampista di Tottenham e Lazio, capace di far innamorare gli appassionati di calcio tutto il mondo, che attraverso ricordi ed emozioni, racconta con sincerità gran parte della sua vita, senza nascondere nulla...o quasi. Un vero e proprio viaggio intorno alla vita di Paul Gascoigne, accompagnato anche dalle voci di tre illustri nomi del calcio moderno: Gary Lineker, compagno di innumerevoli battaglie e ora volto di spicco della BBC, Wayne Rooney, una sorta di ideale erede e l'allenatore Josè Mourinho, suo grande estimatore. Un vero eroe sportivo, noto tanto per le sue controverse buffonate fuori dal campo, quanto per le sue sublimi abilità calcistiche, una leggenda che tutti pensiamo di conoscere. Ma mai prima d'ora l'intera storia è stata raccontata sullo schermo e con le parole di Gascoigne stesso.“È una storia che mi ha affascinato da quando ero giornalista negli anni Novanta – ha dichiarato la regista Jane Preston - La superstar della Coppa del Mondo di Italia90 il cui estro, passione e lacrime hanno conquistato il cuore di milioni di persone in tutto il mondo. Il giocatore le cui mosse maestose e gli obiettivi sublimi per l'Inghilterra - e per i migliori club in Europa, Asia e Stati Uniti - lo hanno definito il calciatore più talentuoso e amato della sua generazione. Un esilarante anticonformista con un calcio di punizione feroce e la capacità di dribblare intere squadre. Il suo gioco imponente e le lacrime strazianti ai Mondiali in Italia, seguito da un pubblico internazionale di oltre 90 milioni di persone, lo hanno reso celebre nel Regno Unito e nel mondo intero. È stato il momento decisivo di Gascoigne e il giorno in cui è nata la "Gazzamania". Ma, mentre Gascoigne era osannato come il giocatore più talentuoso che il mondo abbia mai visto, nella vita personale era un genio imperfetto che combatteva una serie di demoni personali. Questa è la storia di Paul Gascoigne. Un uomo. Una leggenda. Raccontata dalle sue stesse parole”.