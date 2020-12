ISREAL 5 - I vincitori

07/12/2020, 11:41

Si è conclusa la quinta edizione di. Il festival è stato organizzato dall’Istituto Superiore Regionale Etnografico della Sardegna con la partecipazione di Fondazione di Sardegna e Fondazione Sardegna Film Commission. Per via dell’emergenza sanitaria in corso, il festival per la prima volta non si è svolto nella sua sede abituale, l’Auditorium G. Lilliu di Nuoro, ma ha avuto luogo sulla piattaforma online di MYmovies.it.Nella serata di ieri sono stati proclamati vincitori della quinta edizione di. La giuria, composta da Anna Maria Pasetti (giornalista e critica cinematografica), Daniele Maggioni (regista e produttore) e Felice Tiragallo (antropologo e docente universitario), ha assegnato ildel valore di 3500 euro a "", diretto dagli austriaci Elsa Kremser e Levin Peter.Il film è stato premiato "".Il, del valore di 2000 euro, è stato assegnato al mediometraggio "" della portoghese Susana de Sousa Dias, "".Unaè stata conferita a: ""." della cineasta brasiliana Emilia Mello si aggiudica il, del valore di 1000 euro, assegnato dalla, composta da Alessio Chiappi, Carlotta Centonze, Laura D'Angeli, Leonardo Strano, Vanessa Mangiavacca, "".Soddisfazione da parte del direttore artistico del festival,: “”.