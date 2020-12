EFEBO D'ORO 42 - I vincitori

05/12/2020, 20:30

La giuria presieduta da Egle Palazzolo (presidente del Centro di Ricerca per la Narrativa e il Cinema) e composta da Nicola Bellucci (regista), Massimo Bonura (studioso di cinema e saggista), Rosalba Colla (direttrice di Animaphix - International Animated Film Festival) e Simona Malato (attrice) assegnaa "" di Cristian Olwagen (Sud Africa, 2020), storia vera e di ingiustizie legate al feroce razzismo subito dalla gente di colore nel Sud Africa negli anni '70 del secolo scorso, con la seguente motivazione: "".La stessa giuria premia con" di Laurent Micheli (Belgio-Francia, 2019), road movie con protagonista una ragazza transessuale, che risorge dalle proprie ceneri affrontando la famiglia e il cambiamento perché "".a "" di Augustina Macri (Italia, 2018), esordio alla regia per la regista argentina che porta sullo schermo la tormentata storia d’amore tra Soledad Rosas e Edoardo Massari, simbolo dell’anarchia italiana contro la TAV "".Ilva a "" di Luca Lucchesi (Germania, 2019), attualissimo documentario sulla comunità agrigentina di Siculiana in cui la devozione per il Cristo nero diviene il nodo di congiunzione tra i locali e gli immigrati ospiti di un vicino centro di accoglienza. "".Mentre illo porta a casa, interprete del filmdi Mario Piredda (Italia-Francia, 2019), lungometraggio ambientato in Sardegna, che rivela una terra inquinata e patriarcale, con le sue regole e consuetudini ancestrali, ancora tanto faticosi da perseguire "".Il, come già annunciato, è andato ad, raffinata interprete del cinema e del teatro italiani "".di quest’anno, invece, è stato assegnato al videoartista Gianluca Abbate "".