LO SPORT NAZIONALE - Casting per il cortometraggio di Andrea Belcastro

18/11/2020, 16:34

Per le riprese cinematografiche del cortometraggioper la regia di Andrea Belcastro prodotto da Lago Film, con il contributo di Calabria Film Commission, si cerca la figurazione speciale:SORELLA DEL PROTAGONISTA: ragazza, et scenica: 16-20 anni, occhi e capelli castani.Il personaggio di Elisa un'adolescente perennemente in competizione con il fratello maggiore. La sua astuzia, per, le permette di cogliere al volo l'occasione che trasforma questa rivalit in una situazione da cui trarre vantaggio.Gli interessati potranno richiedere stralcio della sceneggiatura e inviare self tape ed eventuale showreel al seguente indirizzo: [email protected] Le candidature dovranno pervenire entro il 06 dicembre 2020. Il film sar girato a Cosenza.