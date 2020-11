LE VOCI DELL'INCHIESTA 13 - I vincitori

17/11/2020, 11:40

Si è conclusa domenica 15 novembre la XIII edizione del Pordenone Docs Fest – Le Voci dell’Inchiesta, il festival di Cinemazero che si è svolto completamente online sulla piattaforma www.adessocinema.it.Un esperimento che ha il sapore del successo: dall’avvio con la cerimonia d’apertura e la consegna del premio Il Coraggio delle Immagini al conduttore della trasmissione Report Sigfrido Rannucci alle oltre mille visioni dei documentari sulla piattaforma on demand Adessocinema e le centinaia di migliaia di interazioni sul web.Un riconoscimento importante della qualità della proposta che per la prima varca sul web i confini regionali, vincolati alla “fisicità” della sala: gli spettatori di questa edizione provenivano da tutta Italia: dal Friuli Venezia Giulia, fino alla Sicilia, con picchi inLombardia ed Emilia Romagna.In diretta streaming, domenica 15 novembre, la cerimonia di chiusura ha visto la consegna dei premi ai documentari in concorso. Valerio Mastandrea, Anastasia Plazzotta, distributrice cinematografica e il critico e regista Mario Sesti hanno consegnato il Gran Premio della Giuria al film cinese Our Time Machine dei registi Yang Sun, S. Leo Chiang e Shuang Liang, una grande storia di amore tra padre e figlio. Il film, frutto di una co-produzione Cina-Stati Uniti, vede protagonisti l’ex direttore dell’Opera di Pechino e il figlio, impegnato in un sontuoso progetto autobiografico, “La macchina del tempo di papà”. Mentre i due preparano l’esibizione, si confronteranno sulla caducità della vita, prima che il tempo finisca“Il documentario” spiega Mario Sesti “racconta una storia sconosciuta, rivelando artisti eccezionali.” “Il film che ha vinto” aggiunge l’attore e regista Mastandrea “mi ha emozionato enormemente. Molto spesso – e lo dico da uomo che fa questo mestiere - ci dimentichiamo anche noi che il valore del cinema e dell'arte in generale è quello di emozionare. E che attraverso le emozioni si arriva dappertutto, dentro se stessi, in mezzo agli altri.”La giuria ha voluto anche assegnare anche una menzione speciale al francese La Cravate, racconto di formazione di un giovane che insegue gli ideali di estrema destra, per il suo stile particolare e inusuale e per un’originalità che, come sottolineato da Anastasia Plazzotta, ha colpito tutti i giudici che hanno apprezzato la selezione di grande qualità di Pordenone Docs Fest.Anche la giuria giovani, composta da ragazzi under30, ha voluto conferire una menzione speciale al norvegese The Painter and the Thief per il tema trattato (l'amicizia fra una pittrice derubata dei suoi quadri e il ladro), mentre il premio Young Award è andato allo svizzero The Journey perché ha saputo emozionare un pubblico giovane con una storia d’amore senza tempo e senza età, sentimento capace di far superare tutte le difficoltà della vita. A questo premio si aggiunge anche il neonato Crédit Agricole FriulAdria “Green Documentary Award” all’italiano Beautiful things di Giorgio Ferrero."Con il festival proposto in piattaforma abbiamo raggiunto un pubblico molto più vasto, consolidando l'affermazione nazionale della manifestazione” ha commentato Giovanni Lessio, presidente di Cinemazero. “Siamo particolarmente contenti del risultato di questa edizione” commenta Riccardo Costantini, coordinatore del festival, “abbiamo scelto appositamente una piattaforma che consenta di fare un lavoro simile a quello cinematografico che facciamo di solito” e aggiunge - pur sapendo che “il cinema è un’altra cosa, la qualità è data dal grande schermo e per i contenuti “impegnati” del festival è necessaria socialità reale. Cinemazero è soprattutto il suo pubblico, che sa riconoscere il valore dei film” - “il nostro desiderio è sempre stato quello di rendere disponibili i documentari anche dopo la kermesse festivaliera, proprio per non esaurire nel solo evento l'enorme lavoro di ricerca e ricaduta sul territorio. Ora con www.adessocinema.it questo è finalmente possibile. I film saranno disponibili, con tutti gli approfondimenti prodotti per il festival, sulla piattaforma on-demand e potranno essere votati dal pubblico per concorrere a uno dei premi a cui noi teniamo di più, il premio del pubblico, che speriamo di poter riabbracciare presto nelle nostre sale”.