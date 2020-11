IDFA 33 - La delegazione italiana

16/11/2020, 15:34

Anche quest'anno ITA - Italian Trade Agency e Doc/it rinnovano la presenza a IDFA - International Documentary Film Festival Amsterdam con una numerosa delegazione italiana:- 42 delegati, 42 società,.- 5 progetti selezionati per il Pitch della delegazione italiana- 6 progetti selezionati al Docs For Sale- 13 film selezionati al FestivalGrazie al contributo di Istituto Luce Cinecittà la delegazione si presenterà al Festival con un catalogo dedicato.I delegati italiani:ADR Distribution - Erika ScandoneAltara Films - Giovanni DonfrancescoApulia Film Commission - Raffaella Del VecchioArapan Film - Ludovica Tortora De FalcoB&B Film - Raffaele BrunettiBizef Produzione - Stefania CasiniCooperativa 19 - Massimiliano GianottiDaitona - Valentina SignorelliDoc/it - Claudia Pampinella, Lucia PornaroDoc Art - Ilaria SbarigiaEthnos - Elisa MereghettiFandango - Eleonora SaviFilmaffair - Laura RomanoFondazione Sistema Toscana - Camilla ToschiFrankie Show Biz - Francesco BizzarriGA&A - Gioia AvvantaggiatoGinko Film - Chiara AndrichHabanero Film - Simone PizziiFrames - Silvia GiuliettiIncipit Film - Marta ZaccaronITA - Italian Trade Agency - Antonisia Cianci, Luisa Garofalo, Valentina Mulas, Monica TonusJump Cut - Sebastiano Luca InsingaKepach - Camilla TartaglioneLadoc - Lorenzo CioffiLe Talee - Agnese FontanaMaGa Production - Elena PierattiniMarche Music College - Ruben LagattolaMetropolis - Emiliano GaliganiMichelangelo Film - Pepi RomagnoliNanof - Filippo MacelloniNephila Film - Stefano MartoneNoura - Mario NuzzoOfficinema Doc - Brunella FilìPalomar - Andrea RomeoRigotz Stories - Silvia RigottoSmallboss - Matteo PecoraraSummerside Media - Francesca MannoSydonia Production - Ilaria BellettiTekla Films - Gianluca De AngelisVerità e Visioni - Filippo CiardiVerso Features - Giuseppe GalloVideomante - Lucia CandelpergherZelig Soc. Coop. - Heidi GronauerI progetti della delegazione italiana selezionati all'IDFA Italian delegation Pitch:• A Steady Job di Mattia Colombo e Gianluca Matarrese, prod. Altara Films• Erto - The Moon Beneath the Water di Alessandro Negrini, prod. Incipit Film• I washed my Hands in Muddy Waters di Emanuele Mengotti, prod. Le Talee• Sea Sisters di Brunella Filì, prod. Officinema Doc• Touché di Martina Moor, prod. NanofI film della delegazione italiana selezionati @ IDFA Docs For Sale:• Cercando Valentina. Il mondo di Guido Crepax di Giancarlo Soldi, prod. Bizef Produzione• Fellinopolis di Silvia Giulietti, prod. iFrame• Luca + Silvana di Stefano Lisci, prod. Cooperativa 19• Neverland di Erald Dika, prod. Zelig Soc. Coop.• Our Road di Pierfrancesco Li Donni, prod. Ladoc• The Park di Claudia Brignone, prod. Videomante