STATE OF CONSCIOUSNESS - Inizio riprese in Puglia per il film con protagonista Emile Hirsch

03/11/2020, 11:20

La Iervolino Entertainment annuncia l’inizio delle riprese del suo nuovo film “” con protagonista il celebre attore Emile Hirsch, diventato noto soprattutto grazie alla sua straordinaria interpretazione nel film candidato al Premio Oscar e vincitore di un Golden Globe, “Into The Wild”.Il film è prodotto da Andrea Iervolino e Monika Bacardi. La Paradox Studios di Silvio Muraglia ne ha acquisito i diritti di distribuzione worldwide.Le riprese sono iniziate ufficialmente il 2 Novembre 2020, a Bari e dintorni.commenta: “.”commenta: "".Incubo e realtà diventano indistinguibili per Stephen (Emile Hirsch) quando si ritrova costretto a dover prendere farmaci per un disturbo psicologico che non ha. Per riconquistare la sua sanità mentale e tornare alla sua vita normale, la sua unica possibilità sarà quella di sfuggire al controllo dell’istituto nel quale e’ stato rinchiuso.