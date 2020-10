FESTIVAL DEL CINEMA EUROPEO 21 - Online dal 31 ottobre

28/10/2020, 13:10

La XXI edizione del- diretto da Alberto La Monica - in programma a Lecce dal 31 ottobre al 7 novembre, in ottemperanza al Dpcm del 24 ottobre 2020 contenente le nuove misure per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19 che sospendono “gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto” su tutto il territorio nazionale, si terrà esclusivamente online.Il Festival del Cinema Europeo ha deciso comunque di resistere e di offrire la sua programmazione in modalità telematica dal 31 ottobre al 7 novembre: in diretta STREAMING gli incontri con i protagonisti di questa edizione e ON DEMAND tutti i film che sarebbero stati proiettati in sala.La piattaforma on demand per la visione dei film sarà attiva nei giorni del Festival al seguente link: ondemand.festivaldelcinemaeuropeo.com Gli incontri in diretta streaming saranno disponibili sul sito festivaldelcinemaeuropeo.com e sui canali social seguendo gli hashtag #fce2020 e #festivaldelcinemaeuropeoIl programma previsto in presenza è confermato online e ne sarà data comunicazione con i dettagli di partecipazione nei prossimi giorni.Confermate le anteprime nazionali dei film “La ragazza col braccialetto” di Stéphane Demoustier, “Nel bagno delle donne” di Marco Castaldi, “The food club” di Barbara Rothenborg.Saranno inoltre disponibili on demand i 12 film del Concorso “Ulivo d’Oro” e quelli delle altre sezioni del Festival, quali l’Omaggio ad Aldo Fabrizi, I Protagonisti del Cinema Italiano - Dario Argento, I Protagonisti del Cinema Europeo - Olivier Assayas, la rassegna di documentari Cinema e Realtà, i Concorsi di cortometraggi Puglia Show e Premio Emidio Greco, la Vetrina CSC-Centro Sperimentale Cinematografia, e ancora i film finalisti del Premio Mario Verdonee del Premio Lux del Parlamento Europeo.