ASYLUM FILM FEST 2020 - Si sposta online

A seguito delle nuove normative espresse dagli ultimi DPCM e dalle conseguenti analisi logistiche e sanitarie sul territorio, la Direzione dell’, in accordo con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Valmontone e con la Direzione del Valmontone Outlet ha valutato di ripianificare il cronoprogramma al fine di realizzare la. L’Asylum Fantastic Fest darà accessibile sul portale YouTube Istituzionale del Comune di Valmontone e sulla Pagina FB di Asylum Press Editor.La nuova veste del Festival, prevederà 10 incontri in Diretta Streaming dal 4 novembre all’ 8 novembre e si svilupperà come segue.Mercoledì 4 novembre 2020Ore 18.00 - Incontro in diretta Streaming con la scrittrice Cristiana Astori e presentazione del volume Asylum Files 020. Assegnazione dell’Asylum Award per la Letteratura emergente.Ore 19.00 - Incontro con Ascanio Celestini.La periferia della vita raccontata da uno dei più impegnati artisti italiani. Dalla Seconda Guerra Mondiale ad oggi si ripercorrono i viaggi sociali che hanno segnato la nostra nazione.Giovedì 5 novembre 2020Ore 18.00 - Live performance in diretta Streaming della performer Nora Lux.Il corpo, le sensazioni, l’atmosfera . Tra misticismo ed esoterismo un viaggio nell’Arte.Ore 19.00 - Incontro in diretta Streaming con l’attrice Jennifer Mischiati.La bellissima protagonista dello sci-fi Creators – The Past, racconta il mondo del cinema visto dagli occhi delle donne.Venerdì 6 novembre 2020Ore 18.00 - Incontro in diretta Streaming con Neri Marcorè.Cinema, teatro, televisione, radio, imitazione. Una chiacchierata alla scoperta di uno dei volti più “educati” della Cultura italianaOre 19.00 – Incontro in diretta Streaming con Giobbe Covatta.Istrionico artista di adozione partenopea si racconta in un flusso di aneddoti e curiosità attorno al suo personalissimo modo di fare Arte.Sabato 7 novembre 2020Ore 18.00 – Launghing windows trasmission – Omaggio a Pupi Avati. Live Painting in diretta Streaming di Renato Florindi su proiezioni di stralci cinematograficiOre 19.00 - Incontro in diretta Streaming con Maurizio Nichetti.In occasione dei 40 anni di Ho fatto Splash, ripercorreremo il viaggio del cinema fantastico italiano in un confronto sulle tecniche e tematiche dell’animazione tra analogico e digitale. (orario in via di definizione).Domenica 8 novembre 2020Ore 18.00 - Incontro in diretta Streaming con Marco Bellocchio e consegna del Premio alla Carriera.Il regista di indimenticabili pellicole come I pugni in tasca o Il traditore, racconta un’Italia che è sempre più figlia di un ideale non più facilmente identificabile.Ore 19.00 - Le tre Madri - Concerto di chiusura in diretta Streaming del M.° Claudio Simonetti, su proiezione di stralci cinematografici. Accompagnato da una live performance di Welt dello Yama Tatoo.