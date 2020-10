THE ROSSELLINIS - Le sale UCI

23/10/2020, 09:28

Dal 26 al 28 ottobre 2020 nelle multisale del circuito UCI Cinemas arriva The Rossellinis, il film documentario di Alessandro Rossellini con Isabella Rossellini, Renzo Rossellini, Robin Rossellini, Ingrid Rossellini, Gil Rossellini, Nur Rossellini e Katherine Cohen, prodotto da B&B Film, coprodotto da VFS Films con Rai Cinema in associazione con Istituto Luce Cinecittà. Il film è distribuito da Nexo Digital.Roberto Rossellini è stato un genio del cinema e un padre spiccatamente anticonformista. I suoi amori hanno riempito le prime pagine dei giornali di tutto il mondo, scandalizzando la rigida morale degli anni Cinquanta e dando alla luce una famiglia numerosa, orgogliosamente multietnica e decisamente allargata. Alessandro, primo nipote del grande regista, ha avuto una carriera traballante da fotografo e un lungo passato di tossicodipendenza. Come primo nipote di un genio, non si sente all’altezza del cognome. Decide così di girare a 55 anni il suo primo film, affrontando con ironia la saga dei Rossellini e obbligando i parenti a un’impossibile terapia familiare davanti alla macchina da presa.Le multisala che proietteranno The Rossellinis dal 26 al 28 ottobre sono UCI Bicocca (MI), UCI Fiumara (GE), UCI Orio (BG), UCI Porta di Roma, UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Casoria (NA), UCI Montano Lucino (CO), UCI Curno (BG), UCI Ferrara, UCI Firenze, UCI Lissone (MB), UCI Cinepolis Marcianise, UCI Molfetta (BA), UCI Parco Leonardo (RM), UCI Perugia, UCI Piacenza, UCI Reggio Emilia, UCI Roma Est, UCI Romagna Savignano sul Rubicone (FC), UCI Torino Lingotto, UCI Luxe Marcon.UCI Arezzo, UCI Showville Bari, UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Certosa (MI), UCI Fiume Veneto (PN), UCI RedCarpet Matera, UCI Mestre (VE) e UCI Sinalunga lo proietteranno il 27 ottobre.