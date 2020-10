FLIGHT 2020 - I vincitori

20/10/2020, 16:23

ZUMIRIKI di Oskar AlegriaUn racconto cinematografico che rappresenta con magia e poesia il rapporto uomo-natura e passatopresente, rendendo evidenti sia le trasformazioni dell'ambiente sia quelle dell'essere umano, qui non più colonizzatore del contesto naturale circostante ma osservatore e partecipe alla pari degli altri abitanti.DISTANT CONSTELLATION di Shevaun MizrahiUn documentario che ci introduce con uno sguardo affettuoso e talvolta ironico in un ambiente fragile, dove il quotidiano si arricchisce della storia personale e collettiva dei suoi anziani ospiti. E dove è costantemente presente uno sguardo verso l'esterno, oltre la finestra, verso il futuro prossimo e e un'altra fase della vita, la giovinezza.Il premio della critica, assegnato dal Gruppo Ligure Critici Cinematografici, va a “DistantConstellation” di Shevaun Mizrahi per la malinconica, sognante e stilisticamente precisarappresentazione del declino della Turchia cosmopolita.Per la sezione ligure si assegnano due menzioni. A “Guido Ceronetti – The Unknown Philosopher” di Francesco Fogliotti e Enrico Pertichini per aver reso, con l’effetto corale delle testimonianze e della presenza del protagonista, la polivalenza di una voce originale della cultura italiana. L’altra menzione va a “Bussana Resilient - Art in Ruins” di Leonard Sommer per la partecipe documentazione del difficile ritorno alla vita, attraverso artisti di varie nazioni, di un paese semidistrutto dal terremoto.Maelstrom di Misja Pekel - OlandaDecine di i-phones siriani raccontano la pace e l’amore che fu, e poi la morte e la fuga da un paese distrutto ‘da altri’. Il flusso di coscienza si materializza in una polifonia interiore, cucita da una (bassa e calda) voce off. Il found footage è vortice elettrico, non quieto arabesque, per scavalcare un passato non idilliaco e progettare un futuro non più sbarrato da muri d’acqua.Deep Waters di Alice Heit – FranciaLa donna diventa una Dea nelle pennellate di luce e di colore, e il sesso una magica sorgente di forme. Live e cinema d'animazione in un originale mix ad alta quota emotiva.Drifting Cities di Michael Higgins - IrlandaLumière, il documento soggettivo, più Méliès, la bugia finzionale oggettiva, più Muybridge, il cinema come scienza ottica che non crede ai propri occhi. Un montaggio verticale, soggettivo, armonico, shock di formati avulsi in spazi mentali inesplorati.Temple of Truth di Giuseppe Boccassini – Italia/GermaniaPer la ripresa delle feconde scomposizioni narrative underground anni sessanta-settanta, che ridanno alle immagini il respiro perduto, e senza compiacimenti ritmico-tonali, attualizzata da una sensibilità transculturale millennial.Dagadol di Menegazzo e Pernisa - ItaliaUn tuffo, in senso proprio e figurato, nella materia dell’immagineAmygdalia di Christina Phoebe - GreciaNel mondo di Amygdalia corpi, luoghi e sogni si confondono. L'albero della memoria e dell'estraneità fiorisce sullo schermo in frammenti ipnotici e misteriosi.Syncopation di Sally Waterman – GbUna sorta di mistero si installa nel gioco tra i due schermi e il suono fuori campo che scaval’immagine. Qualcosa, quasi impercettibile, succedeSalt Water di Abe Abraham - USALa camera accompagna i corpi nudi e bluastri dei danzatori in una coreografia al tempo stesso tumultuosa e sensuale, poi sopraggiunge la calma.Seppie senz'osso di Paolo Pachini - ItaliaUn gioco di comicità e orrore sul tavolo da obitorio per pesci. La seppia ci guarda feroce nella geometria simbolica dei corpi smembrati al suono urlante dei coltelli.Roses in the Night di Pencho Kunchev - BulgariaMetamorfosi pittoriche in un Olimpo saturo di sensualità sullo sfondo di paesaggi sontuosi.Scoperta dell'amore nella forma sorprendente di un'animazione fatta di matita e pennello inun'epoca dominata dal digitale.Set di Eta Dahlia - UK/RussiaIn meno di 3 minuti il regista costruisce uno strano mondo di corrispondenze tra immagini e parole. La calligrafia che ricopre e rivela al tempo stesso e la profondità del suono danno una profondità onirica a questo poema visivoHEGEL’S ANGEL di Simone Rapisarda Casanova - Haiti/ItaliaPer aver proposto un viaggio complesso e avvertito in un paradiso divenuto inferno umano ma pur sempre riscattabile con la politica dell’immaginazione.OF TIME AND THE SEA di Peter Sant - Malta/AustraliaPer la presentazione efficace di un inquietante mondo di sopravvissuti.DULCINEA di Luca Ferri - ItaliaPer trattare la solitudine e la psicosi nella cornice ironica di una economia di mercato insieme rigida e impazzita.OUT OF THE GARDENS di Quimu Casalprim - Spagna/Germania/AntartideUna visione drammatica di un mondo alla fine del mondo, punto di osservazione da cui il fenomeno della vita umana sulla Terra appare in tutta la sua disperata e tenera provvisorietà.COLD LANDS di Iratxe Fresneda - SpagnaUn viaggio intimo negli spazi dell’Europa moderna e del cinema alla ricerca dei segreti rapporti fra tecnica sviluppo e natura.THE HERO WITH A THOUSAND FACES di Juliette Joffe - BelgioCreazione di un personaggio sfaccettato attraverso cui si interrogano i ruoli che tutti ricopriamo nel corso della vita.FLIGHT OVER WASTELAND di Lilya Lifanova - Kirgyzistan/UsaUna lettura originale di un testo sacro del Modernismo angloamericano che diviene una coreografia contemporanea sui travagli dei rapporti interpersonali.PREMIO SPECIALE DEL PRESIDENTE DELLA GIURIARefuge for a Mute di Anna Ecco - USAPer un’opera prima disarmata e disarmante dai margini del cinema, che ci conduce con coraggio e semplicità nel centro di una vita, e della Vita.Another World. Those who come by Sea di Manuela Morgaine - FranciaIl cinema-saggio, materializzazione del pensiero sensibile e della prassi utopistica, affronta ilrimosso occidentale nel Mediterraneo, sulla scia di Glauber Rocha: quando il mare sarà deserto e il deserto mare .Zumiriki di Oskar Alegria - SpagnaParabola sulla vita, il tempo e l’impossibile registrazione dell’attimo mentre tutto scorre, attraverso una ricerca personale nel linguaggio del cinema e nell’esistenza individuale. Una testimonianza preziosa su un mondo in divenire arcaico e moderno