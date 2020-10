SEE YOU IN TEXAS - Il 19 ottobre su Rai5 per il ciclo “Nuovo Cinema Italia”.

17/10/2020, 09:01

Dal Trentino al sogno del Texas: una storia che Vito Palmieri racconta in “”, con Andrea Bazzoli e Silvia Beltramolli che Rai Cultura propone in prima visione Rai lunedì 19 ottobre 2020 alle 22.15 su Rai5 per il ciclo “”.Silvia e Andrea hanno poco più di vent’anni e sono innamorati. Vivono a Roncone, un paesino della Valle del Chiese, in Trentino. Come molti coetanei, amano andare per locali con gli amici e sono costantemente connessi ai social network. Ma diversamente dai loro amici, all’indomani di una notte brava, sanno che non potranno dormire fino a tardi, ma dovranno svegliarsi all’alba per pulire le stalle e dar da mangiare ai maiali. Silvia e Andrea infatti hanno una fattoria e la gestiscono insieme. Tre volte la settimana Andrea fa il formaggio, tutti i giorni consegna il pane appena sfornato alle case del circondario, mentre Silvia si occupa dei cavalli. Le loro giornate sono scandite da una routine implacabile, che loro accettano perché amano gli animali e la vita all’aria aperta. Silvia ha una passione per il reining, una disciplina equestre per cui si allena duramente. Il suo sogno è avere un campo tutto suo per potersi esercitare quando vuole e magari un giorno perfezionare la sua tecnica in Texas, patria della monta western. Quando le si presenta l’occasione di andare a lavorare e allenarsi per sei mesi in un ranch oltreoceano, Silvia va in crisi e non cosa fare: partire e lasciare tutto quello che ha a Roncone, Andrea, il suo cavallo, la fattoria, o restare? Anche Andrea deve misurarsi con due spinte opposte: lasciarla andare e rischiare che quell’esperienza la allontani da lui, o cercare di trattenerla?Il film ha vinto l’International Newcomer Competition Grand Newcomer Award Internationales al Film Festival Mannheim-Heidelberg 2017; il Compétition Prix du Jury a Les Rencontres du Cinéma Italien à Grenoble et en Isère 2017; il Biografilm Italia Premio del Pubblico al Biografilm Festival 2016; e il Competition Jury Grand Prix allo Shanghai International Film Festival 2016.