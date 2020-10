STUDENT FILM FESTIVAL 4 - Annunciata la selezione ufficiale

12/10/2020, 14:19

Annunciati i titoli dei cortometraggi finalisti dello, che si contenderanno i premi University Award, High School Award e gli eventuali riconoscimenti speciali. La giuria di qualitŕ premierŕ le migliori opere presentate dagli studenti iscritti alle Universitŕ, Accademie di Cinematografia, Accademie di Belle Arti, I.T.S. Istituti Tecnici Superiori e Scuole secondarie di II grado.La quarta edizione 2020 si terrŕ in concomitanza con ildal 15 al 21 novembre 2020, presso l’Auditorium Santa Chiara, dove sono attesi studenti-filmmakers e rappresentanze dall’Italia e dall’estero, sia in presenza che on line.Loč un luogo d’incontro e di confronto che si propone di dare visibilitŕ ai prodotti audiovisivi realizzati dalle giovani generazioni, nel contempo si candida a divenire un’importante vetrina delle opere di qualitŕ sul mondo socio-culturale, attraverso la proposta di proiezioni, incontri, dibattiti e programmi speciali dedicati al ‘cinema giovane’.- CARAVAGGIO 107 regia Antonio Turco, 27’, Centro Sperimentale Cinematografia Abruzzo- FRATELLI COME PRIMA regia Vanja Victor Tognola, 11’, Filippo Bonacci, Universitŕ delle Arti Zurigo- HEIMAEY - HOME ISLAND regia Sonia Ladidŕ Schiavone, 30’, Accademia di Belle Arti Napoli- HO SOGNATO UN UOMO DI LATTA regia Martino Masciopinto, 6’18’’, Accademia di BelleArti Bari- IRIS regia Irene Fraschetti, 6’21’’, Accademia del Cinema Renoir Roma- MARIANNE regia Andrea Terreni, 17’43’’, LABA, Libera Accademia di Belle Arti Brescia- MURMURATION regia Rémi Pierre, 27'13'' Rennes 2 Universitŕ Bologna- OLTRE LA CROSTA regia Vanja Victor Tognola e Jan-David Bolt, 8’, Filippo Bonacci, Universitŕ delle Arti Zurigo- 88 regia Danilo Corbellini Scarcia, 13’, IFA Scuola di Cinema e Panatronics Pescara- PERSISTENTE regia Federica Trapani,3’15’, RUFA Rome University Fine Arts- TI HO CHIAMATO PADRE regia Niccolň Salvato, 12’30’’, University of Westminster London- Č UNA PROMESSA regia Lino De Nicolň, I.T.E. "Ettore Carafa" Andria, 4’23’’, ITE "Ettore Carafa" Andria- IERI, TI PORTO AL MARE regia Silvia Temponi, 3’36’’, Collettivo IV-M Liceo Classico “Q. Orazio Flacco” Napoli- ResTIAMOinsieme regia Pietro Gobbi, 3’21’’, Liceo Artistico Orvieto- SE FRIDA KAHLO regia Maria Caggiano, 7’36’’, Istituto Magistrale “Maria Immacolata” San Giovanni Rotondo- SI PUO FARE regia Roberto Pinato, 20’, Liceo “Celio Roccati” Rovigo con il GIC Giovani in Cammino Onlus- VANESSA E LE VISIONI FUORI LUOGO regia Serena Porta, 13’34’’, IISS “Mons. Antonio Bello” Molfetta- WE ARE SOCIAL regia Collettivo studenti, 3’, IISS “Galileo Ferraris” Molfetta