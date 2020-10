MIA 6 - Selezionato CinemaLive

09/10/2020, 09:25

La Regione Lazio, Unioncamere Lazio e Camera di Commercio di Roma hanno selezionato CinemaLive per la partecipazione al MEET THE FUTURE nell’edizione 2020 del MIA – Mercato Internazionale dell’Audiovisivo che si terrà a Roma, in presenza ed on line, dal 14 al 18 ottobre presso Palazzo Barberini.All’interno della programmazione MIA si realizzerà una vetrina unica per le imprese selezionate. L’incontro si terrà il 15 ottobre, dalla ore 10.15 alle ore 11.45, a Palazzo Barberini, ed offrirà a CinemaLive la possibilità di presentarsi ad un panel di protagonisti del settore e potenziali buyer.