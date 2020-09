PREMIO SOLINAS 2020 - Doppia proiezione su Rai Movie

Salvo



24/09/2020, 16:00

In occasione della 35ª edizione del, Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) dedicherà la sua programmazione a questo prestigioso Premio che, negli anni, ha portato alla luce molti talenti della scrittura per il cinema. Giovedì 24 settembre, alle 00.55, il canale manderà in onda “” scritto e diretto da Antonio Piazza e Fabio Grassadonia, Menzione Speciale al Premio del 2008. Nel film, un killer professionista scampato ad un agguato mafioso, sequestra la sorella del mandante e ne rimane affascinato. Scritto e diretto da Antonio Piazza e Fabio Grassadonia, due premi a Cannes nel 2013, “Salvo” ha tra gli interpreti, Saleh Bakri, Luigi Lo Cascio e Sara Serraiocco.Alle 02.50, poi, verrà trasmesso “” di Vittorio Moroni, film tratto dal soggetto “Kiko va a scuola”, Menzione Storie per il Cinema nel 2009. Kiko, un adolescente filippino, orfano di padre, abita in Friuli con la madre Marilu e il suo nuovo compagno. L’uomo, che si guadagna da vivere sfruttando la manodopera degli immigrati nei cantieri, costringe anche il ragazzo a lavorare con lui. Ma il destino Di Kiko cambierà radicalmente quando compare nella sua vita Ettore, che lo aiuterà a trovare una nuova dimensione di vita. Con Beppe Fiorello, Giorgio Colangeli, Mark Manaloto.