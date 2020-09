VENEZIA 77 - Annunciate le nuove edizioni dei festival FEdS

07/09/2020, 07:44

Nell’ambito delle attività promosse dalla Fondazione Ente dello Spettacolo, in occasione della 77esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, nello Spazio FEdS (Sala Tropicana, Hotel Excelsior), sono state annunciate le nuove edizioni dei festival organizzati della Fondazione: la ventiquattresima edizione di Tertio Millennio Film Fest, la quarta di Castiglione Cinema – RdC Incontra e la seconda di Lecco Film Fest.“Festival che nascono dall’amicizia e da un grande sogno che la Fondazione coltiva da anni – dichiara Mons. Davide Milani, Presidente della FEdS e direttore della Rivista del Cinematografo - mettere in gioco competenze, contatti e relazioni che costituiscono il suo patrimonio per portarle dove la gente vive. Perché la vera ripartenza dell’uomo è nella cultura: occorre che, insieme, ritroviamo la voglia di camminare, di sperare, di pensare ad un futuro diverso. E il cinema è un moltiplicatore di relazioni, è un motore d’incontro” ha spiegato Don Davide Milani, presidente della Fondazione e Prevosto di Lecco”.Tertio Millennio Film Fest si prepara alla sua ventiquattresima edizione. “L’unico festival al mondo pensato da un papa, Giovanni Paolo II” spiega Gianluca Arnone, che cura la direzione artistica con Marina Sanna (vice direttore della Rivista del Cinematografo): “Un festival nato quando il tema del dialogo interreligioso era molto caldo, coinvolgendo da subito le comunità musulmana ed ebraica. L’obiettivo è di proporre una selezione di film che possa dare risposte non banali a problemi che appartengono da sempre alla storia degli esseri umani e promuovere l’alfabetizzazione alle immagini. Abbiamo conquistato negli anni un pubblico affezionato di spettatori di qualità”.“L’Umbria è una regione dalla vita lenta e dolce” afferma Matteo Burico, sindaco di Castiglione del Lago, incantevole scenario di Castiglione Cinema – RdC Incontra. “Le persone si sono innamorate del cinema e vogliono scoprire quello che c’è dietro. Portiamo la cultura nelle piazze, nella Rocca medievale dove abbiamo allestito l’arena estiva e nel piccolo multisala dentro il centro storico prossimo alla riapertura. Voglio che i miei cittadini si riconoscano in questo festival. C’è voglia di crescere subito e creare una specie di ‘Umbria Cinema’, coinvolgendo tutta la regione: dobbiamo fare un salto di qualità”.“Lecco Film Fest esprime il desiderio di Confindustria Lecco e Sondrio e di tutto il sistema industriale lecchese di voler donare qualcosa alla città e al territorio che vada oltre la propria capacità di fare impresa” ha commentato Lorenzo Riva, presidente di Confindustria Lecco e Sondrio e Vicepresidente della Camera di Commercio Como-Lecco, presente a Venezia insieme al direttore generale Giulio Sirtori. “È la testimonianza che il mondo dell’impresa ama questo territorio e vuole contribuire a renderlo vivo e attraente, in primo luogo per chi vi abita. È la dimostrazione che nel fare economia non può mancare la cultura. E la città ha saputo rispondere in modo davvero entusiasta a questa nostra proposta”.Dedicato quest’anno al tema “Donne oltre gli schermi”, il Lecco Film Fest approfondirà anche nella prossima edizione un argomento di grande attualità e interesse, che sappia promuovere un confronto e far parlare di sé. Elementi qualificanti saranno ancora i dibattiti, come quelli che hanno animato questa edizione. Per la data si pensa a inizio luglio 2021. Intanto, a Venezia, nello stand della Fondazione era presente anche il brand Lago di Como: “Una scelta lungimirante – ha sottolineato Riva – che sottolinea come il sistema Lago di Como, Lariofiere e la Camera di Commercio di Como-Lecco guardino con attenzione a questo evento per trasformarlo in un’occasione di promozione complessiva del nostro territorio”.