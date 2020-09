VENEZIA 77 - "Omelia contadina", Alice incontra JR

07/09/2020, 19:26

Carlo Griseri



Connubio interessante e inedito quello tra(noto ai cinefili per quel "Visages Villages" realizzato e interpretato accanto ad Agnes Varda...): i due insieme hanno scritto e diretto "", breve ma coinvolgente cerimonia funebre al mondo bucolico e alla sua economia, celebrato dagli stessi "defunti".Alcune enormi fotografie (tipiche dell'arte di JR) raffiguranti personaggi simbolici del gruppo di contadini presenti vengono portate in marcia funebre (con la banda al seguito) e deposte in gigantesche tombe che vengono riempite di terra al termine del cortometraggio: sono per le parole declamate, tra il liturgico e il politico, a colpire lo spettatore, specie in quanto dette nel verde di una natura che sembra vivissima e invece viene dichiarata morta.Ma seppellire non sempre significa porre la parola fine su una storia: se a finire sottoterra sono dei semi, infatti...