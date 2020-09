APULIA FILM HOUSE - Apertura al pubblico con visite guidate

04/09/2020, 12:31

apre al pubblico. L’innovativa struttura polifunzionale di Apulia Film Commission inaugurata il 31 luglio scorso, a partire da lunedì 14 settembre sarà possibile visitarla tre giorni alla settimana (lunedì, mercoledì e venerdì), nel rispetto delle norme sanitarie vigenti anti-Covid e tramite prenotazione inviando una mail con nome, cognome e numero di telefono all’indirizzo: [email protected] Collocata nell’ex Palazzo del Mezzogiorno in Fiera del Levante (ingresso Orientale - pad. 81), Apulia Film House nasce dalla volontà della Fondazione Apulia Film Commission e Regione Puglia di creare in Puglia non solo una Casa del Cinema e dell’audiovisivo ma anche un polo produttivo dedicato ai nuovi formati digitali, all’animazione e alla post produzione, con una forte vocazione internazionale.Per i fruitori, sono previste particolari misure di sicurezza: obbligo di sottoporsi al controllo della temperatura corporea tramite termo-scanner, indossare la mascherina per tutto il periodo di permanenza nella struttura e mantenere sempre la distanza di sicurezza interpersonale evitando assembramenti.Per l’accesso alle sale espositive e alla fruizione degli exhibit interattivi, inoltre, è previsto un numero massimo di persone per volta e all’interno della struttura, la visita potrà essere svolta sempre lungo il percorso indicato dal personale e dalla segnaletica di riferimento. Si ricorda, inoltre, che gli spazi sono regolarmente sanificati e i visitatori troveranno i gel igienizzanti a loro disposizione.