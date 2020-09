TRENTO FILM FESTIVAL 68 - Tutti i premi

A Tunnel di Nino Orjonikidze e Vano Arsenishvili



02/09/2020, 16:18

La Georgia – Paese ospite di questa edizione - conquista ilcon il documentario A Tunnel di Nino Orjonikidze e Vano Arsenishvili (Georgia/Germania, 2019, 90’).La Giuria internazionale - composta da Carlos Casas (Spagna), Salomé Jashi (Georgia), Gustav Hofer (Italia), Carmen Gray (Nuova Zelanda) e Matteo Della Bordella (Italia) - ha assegnato al film la prestigiosa Genziana d’oro Miglior film - Gran Premio “Cittŕ di Trento” - con la seguente motivazione: "".Si aggiudica la Genziana d’oro Miglior film di alpinismo, popolazioni e vita di montagna - Premio del Club Alpino Italiano The Wind. A Documentary Thriller di Michal Bielawski (Polonia, 2019, 75’). "" - si legge nella motivazione - possono essere esposte a condizioni climatiche estreme, con effetti sul corpo e sulla mente. Grazie a un approccio intrigante e inventivo, il regista conduce il pubblico nella vita degli abitanti della regione di Zakopane in Polonia, dove l'Halny, un forte vento, mette regolarmente a rischio la loro vita e il loro benessere. Creando un'atmosfera di eterna sospensione e seguendo i protagonisti in modo intimo, questo documentario ci ricorda il delicato equilibrio tra la natura e l'uomo, attraverso il lucido sguardo cinematografico dell'autore".La Genziana d’oro Miglior film di esplorazione o avventura - Premio “Cittŕ di Bolzano” č andato a Sidik and the Panther di Reber Dosky (Paesi Bassi, 2019, 83’) "".a "" di Florian Kofler e Julia Gutweniger (Italia/Austria, 2019, 72’).Genziana d’argento - Miglior cortometraggio a Then comes the evening di Maja Novaković (Serbia/Bosnia Erzegovina, 2019, 28’).Il Premio della Giuria č stato assegnato al documentario Alpinist – Confession of a cameraman di Kim Minchul e Lim Iljin (Corea del Sud, 2019, 90’).La giuria ha inoltre assegnato la Menzione speciale a Polyfonatura di Jon Vatne (Norvegia, 2019, 20’)." - ha evidenziato il presidente del Trento Film Festival,".La Giuria del 68. Trento Film Festival – composta da Carlos Casas (Spagna), Salomeé Jashi (Georgia), Gustav Hofer (Italia), Carmen Gray (Nuova Zelanda), Matteo Della Bordella (Italia) - ha assegnato i seguenti premi ufficiali:A Tunnel di Nino Orjonikidze e Vano Arsenishvili (Georgia/Germania, 2019, 90’)The Wind. A Documentary Thriller di Michal Bielawski (Polonia, 2019, 75’)Sidik and the Panther di Reber Dosky (Paesi Bassi, 2019, 83’)Sicherheit 123 di Florian Kofler e Julia Gutweniger (Italia/Austria, 2019, 72’)Then Comes the Evening di Maja Novakovicé (Serbia/Bosnia Erzegovina, 2019, 28’)Alpinist – Confession of a Cameraman di Kim Minchul e Lim Iljin (Corea del Sud, 2019, 90’)Polyfonatura di Jon Vatne (Norvegia, 2019, 20’)Anba – Au Coeur d’Haiti di Cellier Vladimir (Francia, 2018, 24’)Pratomagno di Gianfranco Bonadies, Paolo Martino (Italia, 2019, 29’)Vulnerabile Bellezza di Manuele Mandolesi (Italia, 2019, 75')Cholitas di Jaime Murciego e Pablo Iraburu (Spagna, 2019, 80’)Croste di Polenta di Emanuele Bonomi (Italia/Regno Unito, 2018, 20’)Con le Mie Mani di Mattia Venturi (Italia, 2020)Sidik and the Panther di Reber Dosky (Paesi Bassi, 2019, 83')Suspensión di Simón Uribe (Colombia, 2019, 73')Con le Mie Mani di Mattia Venturi (Italia, 2020, 69’)One More Jump di Manu Gerosa (Italia/Svizzera/Libano, 2019, 83’)Le Creature di Andrea di Thomas Saglia (Italia, 2019, 75’)Cholitas di Jaime Murciego e Pablo Iraburu (Spagna, 2019, 80’)