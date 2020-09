GIORNATE DEGLI AUTORI 17 - Le Giornate verso est

02/09/2020, 13:47

Le Giornate degli Autori guardano verso est con i due film del giorno.L'appuntamento con il film in concorso è alle 17.00 (in Sala Perla) con l'opera seconda del regista serbo Ivan Ikić: Oaza (Oasis). Il coming of age di un gruppo di ragazzi ospiti di un istituto per persone con disabilità mentali, una storia di anime sole che devono imparare il difficile mestiere di vivere."In me hanno trovato un mediatore, un tramite, che potesse incanalare il loro grido genuino verso il mondo, un mondo che non li capisce e non desidera nemmeno farlo. Ho promesso che il loro grido, in qualche modo, sarebbe stato ascoltato." Così il regista Ivan Ikić parla dei protagonisti di Oasis, non-attori che hanno interpretato il film con l'aiuto di un workshop realizzato in occasione della lavorazione del film.Ikić ha esordito nel 2008 partecipando ad un Talent Campus della Berlinale per poi arrivare con il film Varvari al Festival Internazionale del cinema di Karlovy Vary dove, nel 2016, si è aggiudicato il Premio Speciale della Giuria. In quello stesso anno nasceva il progetto di Oasis sviluppato nella Résidence della Cinéfondation di Cannes.“Oasis è un film i cui protagonisti devono imparare a respirare in una cattività alla quale è impossibile abituarsi - commenta Gaia Furrer, responsabile artistica delle Giornate - Ivan Ikić ci descrive una claustrofobia inconsapevole e ci invita a ricordare che per alcuni l'isolamento non è una condizione temporanea”.Antonio Pisu ci porta invece on the road, in macchina con Lodo Guenzi (insieme a Matteo Gatta e Jacopo Costantini), diretti in Romania con una valigia da consegnare alla famiglia di uno sconosciuto. In Est siamo a pochi mesi dalla caduta del muro di Berlino e, mentre il mondo sta per cambiare, i tre ragazzi protagonisti vivono un'avventura che non somiglia all'idea che avevano delle vacanze estive immaginate lasciando la loro tranquilla Cesena. Il film, presentato all'Isola degli Autori (via Pietro Buratti 1, Lido di Venezia), tra le nuove location delle Giornate degli Autori, inaugura le Notti Veneziane, la sezione disegnata in collaborazione con Isola Edipo.Cercando la luce. Scrivere, dirigere e sopravvivere è invece il titolo del libro di Oliver Stone (edito da La nave di Teseo) che il regista americano porta alle Giornate. Il Lido di Venezia è la chiusura di un fortunato tour italiano di presentazione di questa autobiografia-testamento che sbarca a Riva Corinto, nel bellissimo scenario di Isola Edipo. Alle 18.30, accompagnato da Silvia Bizio, Stone racconterà al pubblico della Mostra questa sua avventura umana e letteraria.