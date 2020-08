SEI MAI STATA SULLA LUNA? - Il 6 agosto in prima serata su Rai1

06/08/2020, 08:21

Un cast stellare, Raoul Bova, Liz Solari, Nino Frassica, Sergio Rubini, Emilio Solfrizzi, Neri Marcor, Giulia Michelini, Sabrina Impacciatore, Pietro Sermonti e Maurizio Mattioli nel film di Paolo Genovese, in onda gioved 6 agosto 2020 alle 21.25 su Rai1.Guia ha 30 anni, lavora in una prestigiosa rivista internazionale di moda e vive tra Milano e Parigi. Si considera felice della sua vita fino a quando si ritrova in uno sperduto paese della Puglia dove ha ereditato una grande masseria di famiglia e se ne deve occupare. Qui si imbatter in Renzo, un affascinante e strano contadino.