LA GOCCIA MALEDETTA - Il film di Emanuele Pecoraro al Festival NIAFFAS di Siviglia

30/06/2020, 08:56

, lultimo cortometraggio noir diretto da Emanuele Pecoraro, in gara al prestigiosonella prima settimana di Luglio.Il mini-film, prodotto e distribuito da Angelo Bassi per Mediterranea Productions, interpretato da Nadia Bengala e da Lorenzo Lepori, con la partecipazione di Francesca Anastasi. Si tratta di una storia horror, il cui soggetto tratto dal racconto originale, pubblicato da Mezzelane Editrice, elaborato dalla penna di Roberto Ricci.A mettere mano alla sceneggiatura hanno invece pensato Lorenzo De Luca e Pierfrancesco Campanella. Questultimo anche produttore esecutivo e organizzatore generale dellopera. Un lavoro basato sullossessione di un addio sentimentale non gradito, che degenera in modo inaspettatamente sconcertante. La realt della cronaca nera odierna piena di episodi violenti dovuti proprio alla non accettazione di essere abbandonati dal partner. In questo senso,un prodotto di stretta attualit.Il cast artistico completato da Sacha Rossi, direttore della fotografia, Laura Camia, art director, Marco Pagliarin, tecnico del suono di set e montatore, Gianfranco Tortora, responsabile della post-produzione audio, e Sebastiano Greco, che si occupato della color correction video.stato girato tra Montalto di Castro e Pescia Romana, presso lHotel Ospite Inatteso e in una villa privata.