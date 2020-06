LA VALIGIA DELL'ATTORE 17 - Il Premio Volonte' a Pierfrancesco Favino

Pierfrancesco Favino



L’isola di La Maddalena, in Sardegna, si prepara ad ospitare per la diciassettesima volta il festival, intitolato alla figura di Gian Maria Volonté che, nonostante il complesso momento dell’emergenza Covid-19 e in norma con la regolamentazione vigente, conferma le sue date dal 27 luglio al 1 agosto 2020.La rete di festival “” conferirà quest’anno il, la oramai nota barca in rame ideata da Mario Bebbu e realizzata da Umberto Cervo, ad uno degli attori più affermati della scena italiana ed internazionale:”. Così hanno dichiarato, ideatori ed organizzatori della storica manifestazione. “”.