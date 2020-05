RINASCIMENTO DELL'ARTE - Inizio delle riprese a Prato

26/05/2020, 08:00

Al via dal 26 maggio 2020 le riprese di un progetto corale dove cinque registi racconteranno come le varie arti hanno sofferto la pandemia Covid-19 e come sono pronte a rimettersi in gioco in sicurezza. I cinque registi saranno Simona de Simone, Nello Ferrara, Romeo Conte, Matteo Querci e Tommaso Santi, il montaggio sarà curato da Sartoria dell’Immagine.Il progetto nasce da un’idea die di Dado Production, società toscana che da anni si dedica alla produzione esecutiva di film e programmi televisivi stranieri in Italia. All’iniziativa hanno aderito attori come lo spagnolo Mario Zorrilla, Giusi Merli e Francesco Ciampi, nonché la Bandabardò, l’attore e cantante Marco Cocci, la ballerina Alessandra Berti e il pittore Andrea Martinelli. Fondamentale la sinergia che si è creata tra le maestranze coinvolte (62 lavoratori del territorio), che hanno messo a disposizione i loro spazi e la loro professionalità. In particolare hanno aderito Full Movie, principale service video dell’area fiorentina, lo studio di registrazione Sonoria di Andrea Benassai, e l’atelier di Andrea Martinelli.L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Prato, è anche la prima Produzione in Toscana ad aderire a Protocollo Cinema COVID protocollocinemacovid.net , creato da Co-Rent (azienda di noleggio attrezzature per il cinema e su questo set fornitore dei DPI), ovvero un dettagliato elenco operativo diviso in regole generali e di reparto, che indica a ciascuno come comportarsi per ridurre al massimo il rischio di contagio.