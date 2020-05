FILMARE LA STORIA 17 - I vincitori

24/05/2020, 09:59

Una stella per ricordare della Scuola Primaria “Piera Baiardi”, Viale Castagnetti 56 – 29010 Pianello Val Tidone (PC) Emilia-Romagna, Classe III A (2019, 7’38”) Intervista a Franco Pesaro, fratello di Tina Pesaro deportata nel campo di sterminio di Auschwitz da cui non tornň. Responsabile del progetto: Enrico Lanza.Licio Giglio: un soldato italiano nelle prigioni di Hitler della cuola Secondaria di Primo Grado “Barnaba-Bosco”, Via Carlo Alberto, 2 – 72017 Ostuni (BR) Puglia​, Classi III E e III F ( 2020, 29’59”). Licio Giglio, classe 1921, racconta a dei ragazzi la sua drammatica esperienza sul fronte russo e la successiva deportazione in un campo di prigionia tedesco come Imi. Responsabile del progetto: Roberta RodioMoon Chaos dell'I.C. Giovanni XXIII, Piazza Roma – 81028 Santa Maria a Vico (CE), Campania​, Classi miste ( 2019, 6’40”). 20 luglio 1969. L’uomo sbarca sulla luna e da quel momento la vita dei sognatori di ogni parte dell’universo non sarŕ piů la stessa. Responsabile del progetto: Maria Grazia MuscianeseMemorie di Esterdell'I.C. Polesella – Plesso “V. Carravieri”, Via Trieste 33 – 45030 Crespino (Ro) Veneto​, Classi I E e II E ( 2019, 10’23”) Ester sogna di andare alle Olimpiadi, ma il 17 novembre 1938 viene deportata in un lager. Solo nel 1989 ritornerŕ a visitare la sua scuola, ritrovando, perň, nella Berlino moderna, nuovi echi di razzismo. Responsabile del progetto: Laura FasolinPiccoli gesti anonimi del Liceo Artistico di Imperia, Via Ingegner Giacomo Agnesi, 19/I.I.S. Amoretti e Artistico, Piazza Giovan Battista Negri, 2 – 18100 Imperia (IM) Liguria ​, Classe V M (2020, 9’43”) Rivisitazione visiva dei testi poetici di Elena Bono, poetessa ligure e staffetta partigiana. Responsabile del progetto: Asia GandogliaMaria: le due facce della Resistenza del Liceo Scientifico “Algeri Marino”, Via del Campo, 35 – 66043 Casoli (CH) Abruzzo, ​Classe V M (2020, 10’19”) La doppia Resistenza, armata e umanitaria, di Maria Ratteni, giovane donna di Palena – piccolo paese alle falde della Maiella – che, durante la Seconda guerra mondiale, aiutň i soldati inglesi e combatté il nazifascismo nella Brigata Maiella. Responsabile del progetto: Maria Lucia Di FioreL’alleato di Elio Di Pace (Italia, 2019, 16’). Il soldato Mancuso e l’amico Salvatore costruiscono, tramite le fotografie di Robert Capa, un percorso intriso di umanitŕ e di libertŕ anche in epoca di guerra.Quale Patria di ​Giaime Barducci e Luca Berardi​ (Italia, 2020, 51’) Attraverso materiale d’archivio e testimonianze vengono ripercorsi gli eventi nel cesenate dalla caduta di Mussolini alla Liberazione. In parallelo si dipana la storia di Gianni Ravegnani e della sua personale Resistenza vissuta nella Striscia di Gaza.Tre compagni di Montréal di ​Bruno Ramirez e Giovanni Princigalli​ (Italia, 2018, 52’) Giovanni, Francesco e Salvatore sono tre ottantenni che, tra gli anni ‘50 e ‘70, hanno scelto di emigrare a Montréal dove hanno fondato le sezioni locali del PCI, del PSI e dell’Inca CGIL. Passato e presente si intrecciano nei loro racconti.Il fiore del coraggio dell'Istituto Comprensivo “Don Evasio Ferraris”, Piazza Martiri della Libertŕ, 14b – 13043 Cigliano (VC) Piemonte, Gruppo Tempo Prolungato ( 2017, 4’50”). Puň un fiore donato con amore dare ad un alpino il coraggio di risparmiare il nemico? In ricordo dell’alpino Vittorio Varese cui č dedicata una piazza del Comune di Cigliano. Responsabile del progetto: Carla Vercellone.Brundibár . Il teatro per la libertŕ dell'IPSSAR “G. Marchitelli”, Via Roma, 22 bis – 66047 Villa Santa Maria (CH) Abruzzo, Classe V A (2019, 13’01”) L’opera per bambini “Brundibár” fu composta da Hans Krása sulla base dei testi di Adolf Hoffmesiter e rappresentata a Praga, presso l’Orfanotrofio ebraico in Belgicka Street. Introdotta clandestinamente nel campo di Terezin venne riorchestrata da Krása per gli strumentisti presenti e in seguito utilizzata dai nazisti per propaganda. Responsabile del progetto: Martina Carminetti.26.4 La strada della libertŕ di Franco Brunetta (Italia, 2020, 46’28”) “La strada della libertŕ” č quella percorsa nell’aprile 1945 dai partigiani partiti dal Canavese, dalle Valli di Lanzo e di Corio per raggiungere Torino e contribuire alla cacciata di fascisti e tedeschi. Pensieri, aspettative e desideri si intrecciano durante il lungo viaggio.Un velo di neve dell'I.I.S. “Giulio Natta”, Via XX Settembre, 14/A – 10098 Rivoli (TO) Piemonte, Classe III B Grafica e Comunicazione (2020, 8’30”). Un ragazzo della Val Pellice si trova costretto a combattere durante la Seconda guerra mondiale. Dopo l’8 settembre torna a casa e sceglie di partecipare alla Resistenza. La sua storia rivive grazie al diario ritrovato. Responsabili del progetto: Micaela Veronesi, Gandolfo D’AngeloFilo spinato del Liceo Artistico Renato Cottini di Torino-Classe IV M (2019, 11’. Il film affronta il tema dei confini. Responsabile del progetto: Lidia MasalaBar Seui di Andrea Deidda (Italia, 2019, 27’) La storia di Armando, un giovane che da Seui, nell’interno della Sardegna, decide di muoversi verso Cagliari alla ricerca di un futuro migliore. Documentario parlato in lingua sarda.Ecco i titoli.- Come un’ombra di Alberto Pisapia ( Italia, 2020, 7’23”) La solitudine di un 66enne alle prese con la vita quotidiana tra notizie allarmanti e in un condominio che si spopola.- 21/03/2020 di Silvia Battaglio ( Italia, 2020, 2’11”) Tutto intorno č silenzio, sospensione, attesa. Cosě il primo giorno di primavera si č svegliata l’Italia, in mezzo a un diffuso senso di straniamento, ad un’enorme sala d’attesa con gli occhi sul mondo, a osservare, a sperare, ad ascoltare.- Circle of Quarantine di Doriano Ventura ( Italia, 2020, 2’24”) Momenti di vita quotidiana durante la quarantena.- Distanti per scelta di ​Patrizia Sollecito ​(Italia, 2020, 2’16”) E’ la testimonianza di un’insegnante genitore che racconta la scelta delle figlie di rimanere presso la sede lavorativa e non ricongiungersi con la famiglia, per evitare un eventuale contagio.- Fili di sicurezza | 499+1 di ​Camilla Munno​ (Italia, 2020, 2’) Una ricerca sul tema della distanza, dei confini e della prossimitŕ in un periodo storico complesso e drammatico. Gomitoli di lana srotolati a simboleggiare relazioni e legami…- Isolamento di ​Federico Beltrami​ (Italia, 2020, 3’48”’) Immagini di casa ed immagini esterne si alternano per raccontare il periodo d’isolamento a seguito dell’emergenza Covid-19.- Noi re(si)stiamo a casa ( scuola) I.C. Cirič 1, Via Parco 33 – 10073 Cirič (TO) Piemonte, Classe III A (​2020, 2’20”’) Riflettere su ciň che produce un cambiamento. Saper confrontare il passato prossimo col nostro presente Responsabile del progetto: Margherita Cerniglia- Quarantine Diaries di​ ​Fabrizio Marini ​(Italia, 2020, 4’) Riflessioni allucinate e semiserie di due fratellini durante la quarantena.- Questa vita mi porta via di​ ​Emanuele Marchetto ​(Italia, 2020, 7’04”) Quattro mondi, chiusi dentro alle loro case, costretti a reinventare i loro spazi di azione e ripensare i loro modi di vivere durante la pandemia.- Virusmedia-19 di​ ​BananaKillers ​(Italia, 2020, 1’45”) Quando un nemico invisibile entra nelle nostre vite, come far fronte alla paura? L’umanitŕ intera volge lo sguardo alla ricerca di un rifugio. Ispirato all’opera “Alla ricerca di un riparo” dell’artista Marco Abrate REBOR.