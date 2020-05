20.20 RIADATTAMENTO SOCIALE - In onda su 25 emittenti televisive

11/05/2020, 09:41

Dal 28 aprile 2020 č in onda su 25 emittenti televisive dislocate sul tutto il territorio nazionale, il documentario “” del regista Amedeo Staiano e realizzato per “Mareluna Cooperativa Sociale Onlus”.Il documentario, interamente autoprodotto senza accesso ad alcun tipo di finanziamento, ha fotografato la realtŕ della piccola cittadina di Arzano seguendo l’attivitŕ solidale dell’associazione “Arzano 80022” durante il periodo Pasquale di questo momento di crisi mondiale. Nel documentario si parla di storie di vita quotidiana, di un nuovo modo di vivere e di tutti quelli che si prodigano per il benessere altrui. L’ obiettivo principale del progetto č quello di sensibilizzare lo spettatore attraverso spezzoni di vita quotidiana.Accanto al regista Staiano hanno collaborato Pasquale Piro, che ha realizzato la colonna sonora, e l’attore Luigi Attrice che ha firmato un finale molto riflessivo. Caratteristica fondamentale č che tutti gli intervenuti lo hanno fatto a titolo gratuito, condividendo il progetto del regista e della presidentessa della Cooperativa Mareluna, Silvana Adelfi, di mostrare come solo attraverso la solidarietŕ si potrŕ superare questo momento storico che vede un equilibrio messo in discussione dall’emergenza sanitaria, e conseguentemente economica, mondiale.La realizzazione del progetto si č avvalsa di decine di partnership morali tra le quali possiamo ricordare “Anget Napoli”, “Dante Alighieri Society”, “Cafasso & Figli”, “Serenity House”, “Unimpresa Federazione Regionale Campania”, “UnikaBeauty”, “Psl Servizi”.Sul sito della Cooperativa Mareluna ( www.marelunacooperativasociale.it ) č possibile consultare l’apposita sezione dedicata al progetto che, prevede la partecipazione di 25 emittenti tv su tutto il territorio nazionale che, hanno spostato l’idea della realizzazione alla distribuzione “ NO PROFIT”.