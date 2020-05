CANNES 73 - Marche du Film in versione online

05/05/2020, 11:29

A seguito dell'annullamento del, ilverr trasposto in versione digitale e avr luogo dal 22 al 26 giugno prossimi., delegato generale del Festival, ha confermato che sar ricreata lesperienza del mercato fisico attraverso stand virtuali per agenti di vendita e per istituzioni, riunioni video, proiezioni online, programmi e conferenze, con piattaforme dedicate (come ad esempio Cinando). Chi si iscrive entro il 29 maggio potr usufruire della tariffa early bird di 95