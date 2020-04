LE PAROLE DEL CINEMA - Cecilia Mangini e Ettore Scola prossimi appuntamenti della rassegna

26/04/2020, 08:39

Prosegue sul canale ufficiale YouTube di Apulia Film Commission ( https://www.youtube.com/apuliafilmcommission ) la rassegna Le parole del cinema, un doppio appuntamento settimanale in cui sono proposte le masterclass e gli incontro con il pubblico dei grandi protagonisti del cinema internazionale, realizzati nei festival prodotti dalla Fondazione.Dopo Bernardo Bertolucci e Aleksandr Sokurov, il programma prosegue con altri due autorevoli rappresentanti della settima arte. Della regista e fotografa Cecilia Mangini, marted 28 aprile, saranno proposti tre estratti dei dialoghi realizzati in tre edizioni diverse alla Festa di Cinema del Reale a Specchia (Lecce): con la regista, sceneggiatrice e fotografa belga Agns Varda (2011), con il regista Daniele Vicari (2013) e con il cantautore Vinicio Capossela (2014). Nel corso dei tre incontri sono affrontati i seguenti temi: il cinema del reale, la funzione del documentario, la censura, la musica nel cinema e il concetto di sacro.Nel secondo appuntamento, in programma venerd 1 maggio, sar possibile rivedere lindimenticabile Masterclass del maestro Ettore Scola tenuta al teatro Petruzzelli per il Bifest 2015. Durante la Masterclass, condotta dal critico cinematografico Enrico Magrelli, vengono approfonditi temi che hanno segnato la vita artistica e non del maestro Scola: lapprendistato da sceneggiatore, linfluenza di Steno, la figura di Tot, il dopoguerra e il rapporto tra cinema e politica.