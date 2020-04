OPENDDB - Nuovi titoli di streaming

09/04/2020, 13:17

Un mese fa, allinizio del lockdown, OpenDDB Distribuzioni dal Basso aveva deciso di mettere a disposizione una lunga programmazione di video, film e documentari per ribadire il valore che diamo alla cultura dal basso e alla sua diffusione. Nasceva cos OpenDDB Streaming di Comunit che in pochi giorni ha subito raccolto numerosi consensi, convogliando ad oggi quasi 150mila spettatori.A un mese dal via delliniziativa, al catalogo gi a disposizione, si aggiungono ora nuovi titoli tra film e documentari dal forte valore sociale.Sul sito disponibile il calendario con i giorni e gli orari delle visioni gratuite, nonch lintero catalogo a pagamento, che comprende anche i film di Silvano Agosti, Antonio Rezza e Flavia Mastrella, e molti tra i pi importanti documentari social degli ultimi anni.Tra i nuovi 16 titoli attualmente in streaming segnaliamo: Un paese di Calabria di Shu Aiello e Catherine Catella; Nei canali della Ndrangheta di Antonella Serrecchia e Alessia Melchiorre; Terra Promessa di Luca Romano e Mario Leombruno; Windemi di Sergio Panariello; Ninna Nanna Prigioniera di Rossella Schillaci; Il confine occidentale e Binxt - Sotto il confine di Luigi D'Alife; The Harvest di Andrea Paco Mariani; La ragion pura di Silvano Agosti; PIIGS_TheMovie di Andrea Cutraro, Mirko Melchiorre e Federico Greco.Dal catalogo: Cowboy Makedonsky di Fabio Ferrero, Quel che resta di Antonio Martino, Cera una volta la terra di Ilaria Jovinee Roberto Mariotti, Entroterra di Boschilla, Voci dal silenzio viaggio tra gli eremiti dItalia di Joshua Wahlen, Alessandro Seidita, The long road to the Hall of Fame di Rda Zine.Presto in arrivo nuovi titoli prodotti da BoFilm e Zenit e dal 17 al 19 aprile sulla piattaforma sar on line il TTFF Off Quarantine Edition, streaming gratuito del meglio dal Terra di Tutti Film Festival 2019.OpenDDB non propone solo film, ma anche racconti, compagni perfetti per accompagnarci in questo periodo di emergenza. Si tratta di Storie al telefono, iniziativa di solidariet digitale su Telegram.Da sempre gli esseri umani hanno esorcizzato la paura raccontando storie. Il progetto Storie al telefono si propone di supportare chi costretto a casa e allo stesso tempo di prendere coscienza delle problematiche del mondo del lavoro, offrire spunti e azioni concrete di solidariet utilizzando le potenzialit della attuale tecnologia. Anna, insegnante, condivide la lettura di Cambiare lacqua ai fiori di Perrin; Chiara, giornalista freelance, legge Il libro degli errori di Rodar; Francesco, copywriter, ha scelto le lettere di Groucho Marx; Giovanni, logopedista, legge Il cane, il lupo e Dio di Terzani; Agata canta Canzone arrabbiata di Nino RotaPer partecipare basta poco: si sceglie un libro, un racconto, un articolo, una poesia e con lapp registratore del cellulare se ne registra la lettura ad alta voce, preceduta da una breve presentazione e una spiegazione dei problemi che sta causando la quarantena al proprio lavoro. Tutte le letture vengono poi condivise sul canale Telegram Storie al Telefono, dove tutti potranno scaricarle e ascoltarle.Storie al Telefono in collaborazione con OpenDDB Distribuzioni dal Basso offre online larchivio delle letture e delle storie raccolte sul canale Telegram da precarie e precari della cultura, del sociale, dellinformazione e della conoscenza.Sul sito anche possibile effettuare una donazione a favore dei Centri Antiviolenza Thamaia di Catania e Riscoprirsi di Bari.