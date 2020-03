SARDEGNA FILM COMMISSION - E' tempo di condividere e ascoltare

24/03/2020, 08:43

Cari amici e colleghi,con il pensiero a chi, in questi giorni, sta combattendo in prima linea contro lemergenza sanitaria del Covid-19 e a tutti i cittadini che, con responsabilit e spirito di comunit, si impegnano quotidianamente a rispettare i Dpcm e le ordinanze regionali, vogliamo dirvi che la Fondazione Sardegna Film Commission c.Abbiamo attivato tutte le misure di smart working per tutelare la salute dei nostri collaboratori ma ci siamo, siamo quotidianamente impegnati per darvi risposte e ripianificare, per quanto possibile allo stato attuale, gli impegni di una filiera - quella del cinema e dellaudiovisivo in Sardegna - sempre pi forte e originale.Lattuale situazione ci invita a rivedere priorit e scadenze, ma stiamo riorganizzando la nostra attivit immaginando nuove forme di distribuzione, formazione, condivisione e conoscenza, per far s che questo periodo di pausa forzata sia anche unoccasione per riflettere sul ruolo dellindustria audiovisiva, da un punto di vista economico e sociale e come potente e meraviglioso strumento di sogno e visione, capace di sostenerci nei momenti difficili e spronarci nella ripresa, che ci auguriamo imminente.Presto vi aggiorneremo sulle future iniziative dedicate alla filiera che potranno trovare nuove forme di fruizione in remoto e vi invitiamo a inviarci proposte, progetti, riflessioni, link e tutto ci che a vostro parere possa essere importante condividere con i vostri colleghi (mail [email protected] ) .Stiamo a casa, ma vicino a ognuno di voi.#andrtuttobene #iorestoacasa #dreamandfilmgreenwithusLa squadra della Sardegna Film Commission